Девятьяров оценил готовность Коростелева к масс-старту на ОИ
10:36 21.02.2026
Девятьяров оценил готовность Коростелева к масс-старту на ОИ
Девятьяров оценил готовность Коростелева к масс-старту на ОИ
Российский лыжник Савелий Коростелев хорошо готов к масс-старту на Олимпийских играх в Италии, он сможет побороться, сказал РИА Новости олимпийский чемпион... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
италия, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026, михаил девятьяров, спорт
Италия, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026, Михаил Девятьяров, Спорт
Девятьяров оценил готовность Коростелева к масс-старту на ОИ

Девятьяров: Коростелев хорошо готов к масс-старту на Олимпийских играх

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСавелий Коростелев
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский лыжник Савелий Коростелев хорошо готов к масс-старту на Олимпийских играх в Италии, он сможет побороться, сказал РИА Новости олимпийский чемпион Михаил Девятьяров.
Коростелев примет участие в масс‑старте на 50 км классическим стилем, соревнования начнутся в субботу в 13:00 мск.
"Мы сейчас как раз вместе с его дядей - Колей Мориловым на лыжной гонке в Головино, все в ожидании от сегодняшнего старта Савелия. Все будет зависеть от лыжни и от погодных условий. Надеемся, что повезет, потому что Савелий в масс-старте всегда себя получше чувствует. Ну и конечно, важна работа наших смазчиков: как они подберут смазку. Много факторов будут влиять на результат Савелия. Конечно, мы считаем, что он хорошо готов и будет бороться. Будем все болеть за Савелия", - сказал Девятьяров.
