Девятьяров оценил готовность Коростелева к масс-старту на ОИ
Девятьяров оценил готовность Коростелева к масс-старту на ОИ - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Девятьяров оценил готовность Коростелева к масс-старту на ОИ
Российский лыжник Савелий Коростелев хорошо готов к масс-старту на Олимпийских играх в Италии, он сможет побороться, сказал РИА Новости олимпийский чемпион... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T10:36:00+03:00
2026-02-21T10:36:00+03:00
2026-02-21T10:39:00+03:00
италия
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
михаил девятьяров
спорт
италия
Новости
ru-RU
Девятьяров оценил готовность Коростелева к масс-старту на ОИ
