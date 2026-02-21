Девятьяров оценил готовность Коростелева к масс-старту на ОИ

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский лыжник Савелий Коростелев хорошо готов к масс-старту на Олимпийских играх в Италии, он сможет побороться, сказал РИА Новости олимпийский чемпион Михаил Девятьяров.