https://ria.ru/20260221/komo-2076007441.html
"Комо" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии
"Комо" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
"Комо" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии
Туринский "Ювентус" на своем поле проиграл "Комо" в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T19:15:00+03:00
2026-02-21T19:15:00+03:00
2026-02-21T19:26:00+03:00
футбол
спорт
италия
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576376503_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_dc5e261c2c1b84d89a6a5f7463888518.jpg
https://ria.ru/20260211/seriya-2073543291.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576376503_163:0:1024:646_1920x0_80_0_0_75982057601fd08d66cd7968a0b12bb4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Италия, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Комо" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии
"Комо" обыграл "Ювентус" в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу