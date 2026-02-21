Рейтинг@Mail.ru
"Комо" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии
19:15 21.02.2026 (обновлено: 19:26 21.02.2026)
"Комо" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии
"Комо" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии
Туринский "Ювентус" на своем поле проиграл "Комо" в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
"Комо" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии

"Комо" обыграл "Ювентус" в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Туринский "Ювентус" на своем поле проиграл "Комо" в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Мергим Войвода (11-я минута) и Максенс Какере (61).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
21 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Ювентус
0 : 2
Комо
11‎’‎ • Мергим Войвода
(Анастасиос Дувикас)
61‎’‎ • Максанс Какре
(Люка да Кунья)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Серия "Ювентуса" без побед в различных турнирах достигла пяти матчей. Туринский клуб проиграл в Серии А второй раз подряд и располагается на пятом месте в таблице, имея в активе 46 очков. "Комо" идет строчкой ниже, набрав 45 баллов.
В следующем матче чемпионата "Ювентус" 1 марта на выезде сыграет против "Ромы", "Комо" днем ранее примет "Лечче".
