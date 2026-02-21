Рейтинг@Mail.ru
Лыжник Клебо поцеловал свою девушку впервые с декабря из-за карантина - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/klebo-2076005381.html
Лыжник Клебо поцеловал свою девушку впервые с декабря из-за карантина
Лыжник Клебо поцеловал свою девушку впервые с декабря из-за карантина - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Лыжник Клебо поцеловал свою девушку впервые с декабря из-за карантина
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в олимпийском марафоне впервые с декабря поцеловал свою девушку Перниллу Десвик, так как все это время был на... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T18:58:00+03:00
2026-02-21T18:58:00+03:00
спорт
италия
пхенчхан
пекин
зимние олимпийские игры 2026
йоханнес хёсфлот клебо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766526235_0:0:3218:1811_1920x0_80_0_0_f28a2f3353b56c36bf7e9db094f4488e.jpg
https://ria.ru/20260221/zhiteli-2076003087.html
италия
пхенчхан
пекин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766526235_487:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_697a1f8fe6fd0b0c887244f9306aa2c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, пхенчхан, пекин, зимние олимпийские игры 2026, йоханнес хёсфлот клебо
Спорт, Италия, Пхенчхан, Пекин, Зимние Олимпийские игры 2026, Йоханнес Хёсфлот Клебо
Лыжник Клебо поцеловал свою девушку впервые с декабря из-за карантина

Лыжник Клебо поцеловал свою девушку впервые с декабря из-за карантина на ОИ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЙоханнес Клебо
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Йоханнес Клебо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в олимпийском марафоне впервые с декабря поцеловал свою девушку Перниллу Десвик, так как все это время был на карантине, сообщает NRK.
В субботу Клебо первенствовал в масс-старте классическим стилем на дистанции 50 км на Олимпийских играх в Италии, став 11-кратным олимпийским чемпионом и побив свой же рекорд по общему количеству золотых медалей на зимних Играх. Также он стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей на одной Олимпиаде.
«
"Единственный раз за всю Олимпиаду, когда я ее видел, был вчера вечером, когда мы гуляли. Я с нетерпением ждал, когда все это закончится, чтобы мы могли провести немного больше времени вместе", – сказал Клебо.
Также сообщается, что Эмилю Иверсену, который делил номер с Клебо во время Олимпиады, пришлось надеть защитную маску, после того как он обнял свою девушку.
На счету 29-летнего Клебо также три золотые медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и две победы на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Помимо этого, он является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки "Тур де Ски".
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Жители Вероны пожаловались на подготовку к закрытию Олимпиады
21 февраля, 18:33
 
СпортИталияПхенчханПекинЗимние Олимпийские игры 2026Йоханнес Хёсфлот Клебо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала