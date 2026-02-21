https://ria.ru/20260221/khafpayp-2076020187.html
Финал женских соревнований в хафпайпе перенесли на последний день Олимпиады
Финал женских соревнований в хафпайпе перенесли на последний день Олимпиады - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Финал женских соревнований в хафпайпе перенесли на последний день Олимпиады
Финальные соревнования по фристайлу в дисциплине "хафпайп" среди женщин на Олимпиаде в Италии перенесены на воскресенье из‑за сильного снегопада, сообщается на... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T21:28:00+03:00
2026-02-21T21:28:00+03:00
2026-02-21T21:28:00+03:00
спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778441737_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_cce8c0a4c04a4a8c704a6585670f82b5.jpg
https://ria.ru/20260221/korostelev-2076013429.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778441737_244:0:2633:1792_1920x0_80_0_0_39ec83ee903120466d104025bcdeb0c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Финал женских соревнований в хафпайпе перенесли на последний день Олимпиады
Финал соревнований фристайлисток в хафпайпе перенесли на последний день ОИ
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Финальные соревнования по фристайлу в дисциплине "хафпайп" среди женщин на Олимпиаде в Италии перенесены на воскресенье из‑за сильного снегопада, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Соревнования в Ливиньо должны были начаться в субботу в 21:30 мск.
"Сильный снегопад, продолжавшийся в течение всей субботы, привел к переносу женских финалов по фристайлу в хафпайпе. Около 17:00 по центральноевропейскому времени (19:00 мск - ред.) было принято решение отменить соревнования в этот день, так как стало ясно, что технические службы трассы не смогут подготовить хафпайп таким образом, чтобы обеспечить безопасные и равные условия для спортсменок. В итоге финалы официально перенесены на воскресенье, 22 февраля, и пройдут с 10:40 до 12:15 (12:40 - 14:15 мск)", - уточняется в заявлении FIS.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.