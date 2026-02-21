Рейтинг@Mail.ru
14:43 21.02.2026
Канадцы не будут валять дурака в финале ОИ, уверен Крикунов
Канадцы не будут валять дурака в финале ОИ, уверен Крикунов
Канадцы не будут валять дурака в финале ОИ, уверен Крикунов

Крикунов: канадские хоккеисты не допустят форс-мажоров в матче с американцами

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что канадцы являются фаворитами хоккейного турнира Олимпийских игр в Италии и в финальном матче с американцами уже не допустят форс-мажоров.
Сборная Канады в четвертьфинале и полуфинале Игр победила соответственно команды Чехии (4:3, в овертайме) и Финляндии (3:2). В обоих матчах канадцы уступали в счете. Финал олимпийского турнира состоится в воскресенье.
Хоккей. КХЛ. Матч Динамо - Авангард - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Легенда российского хоккея сравнил уровень игры в КХЛ и на Олимпиаде-2026
21 февраля, 14:22
"Канадские хоккеисты видят, что на Олимпийских играх они сильнее всех остальных команд. И в четвертьфинале и полуфинале Игр они особенно не настраивались на соперников, считая, что все равно выиграют. Но на финал они все же выйдут с другим настроем и не будут валять дурака. Я считал и считаю, что канадцы выиграют Олимпиаду", - сказал Крикунов.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Петросян вынесла бы американок на Играх: что реально произошло в Милане?
21 февраля, 11:30
 
