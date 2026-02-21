Рейтинг@Mail.ru
Тренер сборной Финляндии посчитал несправедливым матч с Канадой на ОИ
Хоккей
Хоккей
 
08:40 21.02.2026
Тренер сборной Финляндии посчитал несправедливым матч с Канадой на ОИ
Тренер сборной Финляндии посчитал несправедливым матч с Канадой на ОИ
спорт, финляндия, италия, канада, зимние олимпийские игры 2026, нико миккола
Хоккей, Спорт, Финляндия, Италия, Канада, Зимние Олимпийские игры 2026, Нико Миккола
Тренер сборной Финляндии посчитал несправедливым матч с Канадой на ОИ

Пеннанен: гол канадцев в полуфинале ОИ не должен был засчитываться

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шайба в воротах. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен заявил, что гол канадской команды в конце полуфинального матча хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии не должны были засчитывать.
В пятницу сборная Канады обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 в полуфинале олимпийского турнира в Италии, уступая 0:2 по ходу встречи. В концовке матча за игру высоко поднятой клюшкой с площадки был удален защитник сборной Финляндии Нико Миккола, за секунду до его возвращения на площадку финны пропустили шайбу, которая стала решающей.
"Мы считаем, что третий гол был забит из положения вне игры. Ситуация была сложной, и найти простое решение было непросто. Больше никаких объяснений, ведь все уже закончилось", - цитирует слова Пеннанена с пресс-конференции Iltalehti.
Сборная Канады впервые с 2014 года пробилась в финал олимпийского турнира. Тогда на Играх в Сочи канадцы в решающем матче победили сборную Швеции и завоевали золотые медали. Финны выигрывали Олимпиаду в 2022 году.
Хоккеист сборной США Дилан Ларкин празднует гол в матче против Швеции на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Определились полуфинальные пары олимпийского мужского хоккейного турнира
19 февраля, 01:54
19 февраля, 01:54
 
ХоккейСпортФинляндияИталияКанадаЗимние Олимпийские игры 2026Нико Миккола
 
