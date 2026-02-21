Рейтинг@Mail.ru
"Боруссия" сыграла вничью с "Лейпцигом" в матче Бундеслиги
Футбол
 
22:59 21.02.2026
"Боруссия" сыграла вничью с "Лейпцигом" в матче Бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Лейпцигом" в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
спорт, германия, лейпциг, кристоф баумгартнер, ромуло, рб лейпциг, гамбург, боруссия (мёнхенгладбах), фабиу силва, бундеслига
"Боруссия" сыграла вничью с "Лейпцигом" в матче Бундеслиги

Матч между "Боруссией" и "Лейпцигом" закончился со счетом 2:2

© Фото : Пресс-служба ФК "Боруссия" Футболисты дортмундской "Боруссии"
Футболисты дортмундской Боруссии - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Боруссия"
Футболисты дортмундской "Боруссии". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Лейпцигом" в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль оформил Кристоф Баумгартнер (20-я, 39-я минуты). У гостей отличился Фабиу Силва (90+5). На 50-й минуте нападающий "Лейпцига" Ромуло отметился автоголом.
Бундеслига
21 февраля 2026 • начало в 20:30
Завершен
РБ Лейпциг
2 : 2
Боруссия Д
20‎’‎ • Кристоф Баумгартнер
(Yan Diomande)
39‎’‎ • Кристоф Баумгартнер
(Давид Раум)
50‎’‎ • Ромуло Круз (А)
90‎’‎ • Фабиу Силва
(Карим Адейми)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Боруссия" (52 очка) занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда продлила серию без поражений в чемпионате до 16 матчей. "Лейпциг" (41) располагается на пятой строчке.
В следующем туре "Лейпциг" в гостях сыграет с "Гамбургом" 1 марта. "Боруссия" 28 февраля примет мюнхенскую "Баварию", от которой потерпела последнее поражение в Бундеслиге 18 октября.
