Австрийского бобслеиста доставили в больницу после аварии на Олимпиаде
Австрийского бобслеиста доставили в больницу после аварии на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Австрийского бобслеиста доставили в больницу после аварии на Олимпиаде
Австрийский бобслеист Якоб Мандльбауэр доставлен в больницу после аварии на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает Daily Mail. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
спорт
зимние олимпийские игры 2026
Новости
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Австрийский бобслеист Якоб Мандльбауэр доставлен в больницу после аварии на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает Daily Mail.
В субботу во втором заезде четверок австрийский боб завалился набок и так проехал большую часть трассы. Австрийцы пытались спрятать головы внутри боба. 27-летний Мандльбауэр был унесен на носилках, его разгоняющие Даниэль Берхлер, Себастьян Миттерер и Дайехан Николс-Барди покинули трассу самостоятельно, но также обратились за медицинской помощью. Соревнования были прерваны на несколько минут.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.