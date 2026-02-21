Рейтинг@Mail.ru
16:26 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/bobsley-2075988895.html
Австрийского бобслеиста доставили в больницу после аварии на Олимпиаде
Австрийский бобслеист Якоб Мандльбауэр доставлен в больницу после аварии на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает Daily Mail. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и Роман Кошелев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Австрийский бобслеист Якоб Мандльбауэр доставлен в больницу после аварии на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает Daily Mail.
В субботу во втором заезде четверок австрийский боб завалился набок и так проехал большую часть трассы. Австрийцы пытались спрятать головы внутри боба. 27-летний Мандльбауэр был унесен на носилках, его разгоняющие Даниэль Берхлер, Себастьян Миттерер и Дайехан Николс-Барди покинули трассу самостоятельно, но также обратились за медицинской помощью. Соревнования были прерваны на несколько минут.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Шорт-трек - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Шорт-трекистка Селье, получившая удар коньком, перенесет операцию
21 февраля, 12:56
 
СпортЗимние Олимпийские игры 2026
 
