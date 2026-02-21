https://ria.ru/20260221/alkaras-2076022433.html
Алькарас выиграл теннисный турнир в Дохе
Алькарас выиграл теннисный турнир в Дохе - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Алькарас выиграл теннисный турнир в Дохе
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал победителем теннисного турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T22:13:00+03:00
2026-02-21T22:13:00+03:00
2026-02-21T22:13:00+03:00
теннис
спорт
доха
карлос алькарас
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880228312_0:82:1900:1151_1920x0_80_0_0_1d98383e24066fcc3b1422497506ccdf.jpg
https://ria.ru/20260114/tennis-2067819655.html
доха
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880228312_0:0:1900:1425_1920x0_80_0_0_21ca54d1251f286e513c77d4ec77ee84.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, доха, карлос алькарас, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Доха, Карлос Алькарас, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Алькарас выиграл теннисный турнир в Дохе
Алькарас выиграл теннисный турнир категории ATP 500 в Дохе