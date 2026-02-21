Рейтинг@Mail.ru
Алькарас выиграл теннисный турнир в Дохе
Теннис
 
22:13 21.02.2026
Алькарас выиграл теннисный турнир в Дохе
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал победителем теннисного турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Алькарас выиграл теннисный турнир в Дохе

Алькарас выиграл теннисный турнир категории ATP 500 в Дохе

Испанский теннисист Карлос Алькарас
Испанский теннисист Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : Пресс-служба ATP
Испанский теннисист Карлос Алькарас. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал победителем теннисного турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.
В финале Алькарас обыграл француза Артура Фиса (40-я ракетка мира) со счетом 6:2, 6:1. Теннисисты провели на корте 50 минут.
Алькарасу 22 года. Он завоевал 26-й титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. 1 февраля испанец впервые стал победителем Australian Open и оформил карьерный шлем, выиграв все турниры элитной серии.
