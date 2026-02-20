Родные Тиммы просят суд выделить его долю в нажитом с Седоковой имуществе

«

"Истцы просят суд признать имущество, приобретенное на имя Анны в период брака с Янисом, совместно нажитым имуществом, выделить супружескую долю Яниса Тиммы в совместно нажитом имуществе и взыскать с ответчика в пользу истцов компенсацию стоимости долей в наследуемом имуществе", - говорится в сообщении.