Родные Тиммы просят суд выделить его долю в нажитом с Седоковой имуществе
2026-02-20T14:24:00+03:00
баскетбол
спорт
спорт
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Родные покойного латвийского баскетболиста Яниса Тимы, подавшие иск к Анне Седоковой, просят суд признать имущество, приобретенное на имя певицы в период брака с ним, совместно нажитым имуществом и выделить супружескую долю Тиммы, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы.
"Истцы просят суд признать имущество, приобретенное на имя Анны в период брака с Янисом, совместно нажитым имуществом, выделить супружескую долю Яниса Тиммы в совместно нажитом имуществе и взыскать с ответчика в пользу истцов компенсацию стоимости долей в наследуемом имуществе", - говорится в сообщении.
В суде уточнили, что наследниками указаны родители Тиммы и его несовершеннолетний сын.
Беседа по иску назначена на 2 марта.
Тело Яниса Тиммы было найдено в Москве
в декабре 2024 года. Следственная проверка установила, что Тимма совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.