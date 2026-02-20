Рейтинг@Mail.ru
Родные Тиммы просят суд выделить его долю в нажитом с Седоковой имуществе
Баскетбол
Баскетбол
 
14:24 20.02.2026 (обновлено: 15:00 20.02.2026)
Родные Тиммы просят суд выделить его долю в нажитом с Седоковой имуществе
Родные Тиммы просят суд выделить его долю в нажитом с Седоковой имуществе
Родные Тиммы просят суд выделить его долю в нажитом с Седоковой имуществе
Родные покойного латвийского баскетболиста Яниса Тимы, подавшие иск к Анне Седоковой, просят суд признать имущество, приобретенное на имя певицы в период брака...
2026
Новости
спорт
Баскетбол, Спорт
Родные Тиммы просят суд выделить его долю в нажитом с Седоковой имуществе

Родные Тиммы просят суд выделить долю в совместно нажитом имуществе с Седоковой

Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : страница Анны Седоковой в социальной сети Instagram
Анна Седокова и Янис Тимма. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Родные покойного латвийского баскетболиста Яниса Тимы, подавшие иск к Анне Седоковой, просят суд признать имущество, приобретенное на имя певицы в период брака с ним, совместно нажитым имуществом и выделить супружескую долю Тиммы, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы.
«
"Истцы просят суд признать имущество, приобретенное на имя Анны в период брака с Янисом, совместно нажитым имуществом, выделить супружескую долю Яниса Тиммы в совместно нажитом имуществе и взыскать с ответчика в пользу истцов компенсацию стоимости долей в наследуемом имуществе", - говорится в сообщении.
В суде уточнили, что наследниками указаны родители Тиммы и его несовершеннолетний сын.
Беседа по иску назначена на 2 марта.
Тело Яниса Тиммы было найдено в Москве в декабре 2024 года. Следственная проверка установила, что Тимма совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.
Янис Тимма и Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Брачный договор Седоковой и Тиммы могут аннулировать частично, заявил юрист
18 февраля, 21:15
18 февраля, 21:15
 
