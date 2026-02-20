https://ria.ru/20260220/tarasova-2075636451.html
"Падение немного подкосило": Тарасова дала оценку прокату Петросян
"Падение немного подкосило": Тарасова дала оценку прокату Петросян - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
"Падение немного подкосило": Тарасова дала оценку прокату Петросян
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что падение российской фигуристки Аделии Петросян в начале произвольной программы на Олимпиаде немного... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T00:46:00+03:00
2026-02-20T00:46:00+03:00
2026-02-20T00:46:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
татьяна тарасова
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075634129_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_a02d1ec1793f2b274e6c18e4272a8216.jpg
https://ria.ru/20260219/sport-2075552530.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075634129_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_093c3769ee00cf787b155727846733f9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, аделия петросян, татьяна тарасова, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Татьяна Тарасова, Зимние Олимпийские игры 2026
"Падение немного подкосило": Тарасова дала оценку прокату Петросян
Тарасова: падение немного подкосило Петросян, но оценки неплохие
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что падение российской фигуристки Аделии Петросян в начале произвольной программы на Олимпиаде немного подкосило ее, однако, несмотря на это, она получила неплохие оценки за свое выступление.
Ранее Петросян исполнила произвольную программу на Олимпийских играх в Италии, набрав 141,64 балла. Суммарно фигуристка заработала 214,53 балла и занимает четвертое промежуточное место. Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. С остальными элементами российская фигуристка справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.
«
"Это не нашего ума дело (делать четверной или нет). Есть педагоги и есть она сама. Когда ты прыгаешь тулуп четверной, как же его не вставлять? Никто не прыгает из десяти десять сложных прыжков. Просто не пошла вверх. Стелилась так. Конечно, очень жалко. И жалко, что это ее внутренне немножко подкосило. Она не с тем настроением пошла дальше. У нее музыка такая игривая", - заявила Тарасова в эфире Okko.
"Не всегда бывает так, как хочется. Она все умеет и делает. Но так получилось. Еще и болели все. И как мотивировать спортсмена учить четверные прыжки, если за падение столько снимают? А не падая не выучишь. Оценки, на самом деле, неплохие", - добавила она.