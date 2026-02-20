Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
01:01 20.02.2026
Вторая ракетка мира Синнер не смог выйти в полуфинал турнира в Дохе
теннис
спорт
янник синнер
2026
спорт, янник синнер
Теннис, Спорт, Янник Синнер
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер проиграл чешскому теннисисту Якубу Меншику в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 6:3 в пользу чешского теннисиста, посеянного под шестым номером. Спортсмены провели на корте 2 часа 11 минут.
В полуфинале турнира Меншик сыграет против француза Артюра Фиса.
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Хачанов уступил Алькарасу в четвертьфинале турнира в Дохе
Вчера, 22:21
 
ТеннисСпортЯнник Синнер
 
