Вторая ракетка мира Синнер не смог выйти в полуфинал турнира в Дохе
2026-02-20T01:01:00+03:00
теннис
спорт
янник синнер
спорт, янник синнер
Теннис, Спорт, Янник Синнер
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер проиграл чешскому теннисисту Якубу Меншику в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 6:3 в пользу чешского теннисиста, посеянного под шестым номером. Спортсмены провели на корте 2 часа 11 минут.
В полуфинале турнира Меншик сыграет против француза Артюра Фиса.