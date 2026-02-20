https://ria.ru/20260220/selyanne-2075896909.html
Селянне раскритиковал судейство полуфинала Олимпиады Канада - Финляндия
Селянне раскритиковал судейство полуфинала Олимпиады Канада - Финляндия - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Селянне раскритиковал судейство полуфинала Олимпиады Канада - Финляндия
Член Зала хоккейной славы финн Теему Селянне назвал смешным судейство полуфинала олимпийского хоккейного турнира между сборными Финляндии и Канады и заявил, что РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T23:14:00+03:00
2026-02-20T23:14:00+03:00
2026-02-20T23:14:00+03:00
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
теему селянне
нико миккола
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99657/00/996570036_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_f6f7595032003eb9658929f3ca0991fb.jpg
https://ria.ru/20260220/khokkey-2075876708.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99657/00/996570036_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_d5e09ad5a3383609dc2fb0a0c3d470f6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зимние олимпийские игры 2026, теему селянне, нико миккола
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Теему Селянне, Нико Миккола
Селянне раскритиковал судейство полуфинала Олимпиады Канада - Финляндия
Селянне раскритиковал судейство полуфинала Олимпиады между канадцами и финнами
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Член Зала хоккейной славы финн Теему Селянне назвал смешным судейство полуфинала олимпийского хоккейного турнира между сборными Финляндии и Канады и заявил, что обыграть хоккеистов и арбитров в одном матче невозможно.
В пятницу сборная Канады обыграла команду Финляндии в полуфинале олимпийского турнира в Италии, уступая 0:2 по ходу встречи. В концовке матча за игру высоко поднятой клюшкой с площадки был удален защитник сборной Финляндии Нико Миккола, за секунду до его возвращения на площадку финны пропустили шайбу, которая стала решающей.
«
"Победить величайшую хоккейную страну мира и канадских арбитров в одном матче, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца олимпийского полуфинала... Просто смешно", - написал Селянне в соцсети Х.
Сборная Канады впервые с 2014 года пробилась в финал олимпийского турнира. Тогда на Играх в Сочи канадцы в решающем матче победили сборную Швеции и завоевали золотые медали. Финны выигрывали Олимпиаду в 2022 году.