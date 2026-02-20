Рейтинг@Mail.ru
23:14 20.02.2026
Селянне раскритиковал судейство полуфинала Олимпиады Канада - Финляндия
Селянне раскритиковал судейство полуфинала Олимпиады Канада - Финляндия
Член Зала хоккейной славы финн Теему Селянне назвал смешным судейство полуфинала олимпийского хоккейного турнира между сборными Финляндии и Канады и заявил, что РИА Новости Спорт, 20.02.2026
спорт, зимние олимпийские игры 2026, теему селянне, нико миккола
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Теему Селянне, Нико Миккола
© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкТеему Селянне (Финляндия), завоевавший бронзовую медаль на соревнованиях по хоккею среди мужчин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, во время медальной церемонии.
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Член Зала хоккейной славы финн Теему Селянне назвал смешным судейство полуфинала олимпийского хоккейного турнира между сборными Финляндии и Канады и заявил, что обыграть хоккеистов и арбитров в одном матче невозможно.
В пятницу сборная Канады обыграла команду Финляндии в полуфинале олимпийского турнира в Италии, уступая 0:2 по ходу встречи. В концовке матча за игру высоко поднятой клюшкой с площадки был удален защитник сборной Финляндии Нико Миккола, за секунду до его возвращения на площадку финны пропустили шайбу, которая стала решающей.
«
"Победить величайшую хоккейную страну мира и канадских арбитров в одном матче, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца олимпийского полуфинала... Просто смешно", - написал Селянне в соцсети Х.
Сборная Канады впервые с 2014 года пробилась в финал олимпийского турнира. Тогда на Играх в Сочи канадцы в решающем матче победили сборную Швеции и завоевали золотые медали. Финны выигрывали Олимпиаду в 2022 году.
Хоккеисты сборной Канады празднуют гол в матче против Финляндии на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Сыграли за Кросби и добили чемпионов: Канада — в финале Олимпиады!
ХоккейСпортЗимние Олимпийские игры 2026Теему СеляннеНико Миккола
 
