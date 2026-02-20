Селянне раскритиковал судейство полуфинала Олимпиады Канада - Финляндия

Теему Селянне (Финляндия), завоевавший бронзовую медаль на соревнованиях по хоккею среди мужчин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, во время медальной церемонии.

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Член Зала хоккейной славы финн Теему Селянне назвал смешным судейство полуфинала олимпийского хоккейного турнира между сборными Финляндии и Канады и заявил, что обыграть хоккеистов и арбитров в одном матче невозможно.

В пятницу сборная Канады обыграла команду Финляндии в полуфинале олимпийского турнира в Италии, уступая 0:2 по ходу встречи. В концовке матча за игру высоко поднятой клюшкой с площадки был удален защитник сборной Финляндии Нико Миккола, за секунду до его возвращения на площадку финны пропустили шайбу, которая стала решающей.

« "Победить величайшую хоккейную страну мира и канадских арбитров в одном матче, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца олимпийского полуфинала... Просто смешно", - написал Селянне в соцсети Х.