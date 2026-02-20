Рейтинг@Mail.ru
Глава РУСАДА готова подать в суд на американскую газету за клевету
19:42 20.02.2026 (обновлено: 19:43 20.02.2026)
Глава РУСАДА готова подать в суд на американскую газету за клевету
Глава РУСАДА готова подать в суд на американскую газету за клевету - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Глава РУСАДА готова подать в суд на американскую газету за клевету
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила РИА Новости, что готова обратиться в суд с иском о клевете со стороны издания New РИА Новости Спорт, 20.02.2026
русада, всемирное антидопинговое агентство (wada), вероника логинова (русада)
РУСАДА, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Вероника Логинова (РУСАДА)
Глава РУСАДА готова подать в суд на американскую газету за клевету

Глава РУСАДА Логинова заявила, что готова судиться с NYT из-за клеветы

Вероника Логинова
Вероника Логинова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила РИА Новости, что готова обратиться в суд с иском о клевете со стороны издания New York Times, если оно не предоставит доказательств о якобы ее причастности к допинговым махинациям на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Ранее газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило неофициальные сведения о том, что Логинова якобы была причастна к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи.
Вероника Логинова - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Логинова заявила, что РУСАДА готово принять аудит WADA хоть завтра
1 декабря 2025, 19:34
«
"Эти фантазии, основанные на желании продвинуть "жареные факты", видимо, для увеличения продаж номера, не соответствуют действительности. Мне известно, что в New York Times сокращения, журналисты гоняются за такими инфоповодами. В период Олимпийских игр 2014 года я отвечала за образовательную программу и была членом команды WADA, даже потенциальной возможности не имела соприкасаться с деятельностью антидопинговой лаборатории, тем более влиять на процессы сбора допинг-проб и их последующего исследования", - заявила Логинова.
Глава РУСАДА отметила, что все факты ее деятельности в период подготовки и проведения Олимпиады в Сочи известны представителям WADA, а также другим привлекаемым к Олимпиаде сотрудникам из антидопинговых агентств других стран.
"Я рассматриваю возможность жесткого реагирования на возможные публикации оскорбительного, клеветнического характера. В случае, если они готовы к материальным искам в свой адрес, пусть готовятся. Я подготовила соответствующее письмо в адрес главного редактора New York Times с требованием направить в мой адрес якобы имеющиеся в распоряжении его журналистов доказательства моей причастности к допинговым махинациям в Сочи либо опровергнуть сегодняшнюю публикацию. В противном случае, еще раз повторюсь, планирую жестко реагировать в правовом поле с соответствующими материальными исками не только к изданию, но и к его владельцам. Видимо, даже спустя больше 10 лет нечистоплотность и желание сделать минутные сенсации превалирует над здравым смыслом в американском издании New York Times. Впрочем, по всей видимости, это уже сложенная годами традиция по деградации газеты", - заключила Логинова.
Логинова занимает должность генерального директора РУСАДА с декабря 2021 года.
РУСАДА обсуждает с WADA восстановление в правах, заявил Дегтярев
6 февраля, 14:46
РУСАДА обсуждает с WADA восстановление в правах, заявил Дегтярев
6 февраля, 14:46
 
РУСАДАВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Вероника Логинова (РУСАДА)
 
