Глава РУСАДА готова подать в суд на американскую газету за клевету

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила РИА Новости, что готова обратиться в суд с иском о клевете со стороны издания New York Times, если оно не предоставит доказательств о якобы ее причастности к допинговым махинациям на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

"Эти фантазии, основанные на желании продвинуть "жареные факты", видимо, для увеличения продаж номера, не соответствуют действительности. Мне известно, что в New York Times сокращения, журналисты гоняются за такими инфоповодами. В период Олимпийских игр 2014 года я отвечала за образовательную программу и была членом команды WADA, даже потенциальной возможности не имела соприкасаться с деятельностью антидопинговой лаборатории, тем более влиять на процессы сбора допинг-проб и их последующего исследования", - заявила Логинова.

"Я рассматриваю возможность жесткого реагирования на возможные публикации оскорбительного, клеветнического характера. В случае, если они готовы к материальным искам в свой адрес, пусть готовятся. Я подготовила соответствующее письмо в адрес главного редактора New York Times с требованием направить в мой адрес якобы имеющиеся в распоряжении его журналистов доказательства моей причастности к допинговым махинациям в Сочи либо опровергнуть сегодняшнюю публикацию. В противном случае, еще раз повторюсь, планирую жестко реагировать в правовом поле с соответствующими материальными исками не только к изданию, но и к его владельцам. Видимо, даже спустя больше 10 лет нечистоплотность и желание сделать минутные сенсации превалирует над здравым смыслом в американском издании New York Times. Впрочем, по всей видимости, это уже сложенная годами традиция по деградации газеты", - заключила Логинова.