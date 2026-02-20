https://ria.ru/20260220/rubin-2075862078.html
Футболисты "Рубина" обыграли "Оренбург"
Футболисты "Рубина" обыграли "Оренбург"
Футболисты казанского "Рубина" обыграли "Оренбург" в заключительном матче на сборе в турецком Белеке. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Футболисты "Рубина" обыграли "Оренбург"
Футболисты "Рубина" обыграли "Оренбург" в последнем матче на сборе в Турции