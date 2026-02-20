Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Рубина" обыграли "Оренбург"
19:08 20.02.2026
Футболисты "Рубина" обыграли "Оренбург"
Футболисты "Рубина" обыграли "Оренбург"
спорт, белек, оаэ, акрон, оренбург, рубин, акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл), чемпионат казахстана
Футболисты "Рубина" обыграли "Оренбург"

Футболисты "Рубина" обыграли "Оренбург" в последнем матче на сборе в Турции

Футбольный мяч
Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Футболисты казанского "Рубина" обыграли "Оренбург" в заключительном матче на сборе в турецком Белеке.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Мяч на 42-й минуте забил Андерсон Арройо.
"Оренбург" ушел на зимнюю паузу на предпоследнем, 15-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 12 очков. Казанцы с 23 очками идут седьмыми.
В другом матче тольяттинский "Акрон" завершил сборы в ОАЭ победой над екатеринбургским "Уралом" - 1:0.
"ПСЖ" выплатил часть долга Мбаппе, пишут СМИ
Вчера, 10:59
 
ФутболСпортБелекОАЭАкронОренбургРубинАкрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Чемпионат Казахстана
 
