"ПСЖ" выплатил часть долга Мбаппе, пишут СМИ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" выплатил бывшему нападающему команды Килиану Мбаппе часть долга, сообщает L'Equipe.
В декабре 2025 года парижский суд обязал "Пари Сен-Жермен" компенсировать перешедшему в мадридский "Реал" Мбаппе около 61 млн евро, которые клуб отказался выплачивать после скандального ухода футболиста в "Реал". Основную часть долга в размере 55 млн евро клуб уже перечислил футболисту. Как сообщали СМИ в начале февраля, "ПСЖ" обязан погасить оставшуюся задолженность в течение восьми дней. В противном случае на счета клуба могут наложить арест.
Издание отмечает, что клуб после визита судебных приставов выплатил четыре из оставшихся шести млн евро. При этом в самом клубе настаивают на том, что выплатили нападающему полную сумму, объясняя разницу суммой отчислений из заработной платы. Также "ПСЖ" выразил желание, чтобы игрок согласился на отказ клуба публиковать на своем сайте полный текст решения суда.
Мбаппе 27 лет. Француз выступал за "ПСЖ" с 2017 по 2024 год. В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. Мбаппе забил 256 мячей за "ПСЖ" и является рекордсменом клуба по этому показателю.