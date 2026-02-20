Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" выплатил часть долга Мбаппе, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:59 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/pszh-2075690463.html
"ПСЖ" выплатил часть долга Мбаппе, пишут СМИ
"ПСЖ" выплатил часть долга Мбаппе, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
"ПСЖ" выплатил часть долга Мбаппе, пишут СМИ
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" выплатил бывшему нападающему команды Килиану Мбаппе часть долга, сообщает L'Equipe. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T10:59:00+03:00
2026-02-20T10:59:00+03:00
футбол
килиан мбаппе
реал мадрид
пари сен-жермен (псж)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070897510_0:0:2161:1216_1920x0_80_0_0_535a8b5e77b85459594f17587814252c.jpg
https://ria.ru/20260219/glebov-2075575597.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070897510_0:0:2093:1570_1920x0_80_0_0_f36fd5b0b4cc1a8441a8197bc84c988e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
килиан мбаппе, реал мадрид, пари сен-жермен (псж), спорт
Футбол, Килиан Мбаппе, Реал Мадрид, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Спорт
"ПСЖ" выплатил часть долга Мбаппе, пишут СМИ

L'Equipe: "ПСЖ" выплатил 4 из 6 млн евро долга Мбаппе

© Соцсети "Реала"Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Соцсети "Реала"
Килиан Мбаппе. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" выплатил бывшему нападающему команды Килиану Мбаппе часть долга, сообщает L'Equipe.
В декабре 2025 года парижский суд обязал "Пари Сен-Жермен" компенсировать перешедшему в мадридский "Реал" Мбаппе около 61 млн евро, которые клуб отказался выплачивать после скандального ухода футболиста в "Реал". Основную часть долга в размере 55 млн евро клуб уже перечислил футболисту. Как сообщали СМИ в начале февраля, "ПСЖ" обязан погасить оставшуюся задолженность в течение восьми дней. В противном случае на счета клуба могут наложить арест.
Издание отмечает, что клуб после визита судебных приставов выплатил четыре из оставшихся шести млн евро. При этом в самом клубе настаивают на том, что выплатили нападающему полную сумму, объясняя разницу суммой отчислений из заработной платы. Также "ПСЖ" выразил желание, чтобы игрок согласился на отказ клуба публиковать на своем сайте полный текст решения суда.
Мбаппе 27 лет. Француз выступал за "ПСЖ" с 2017 по 2024 год. В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. Мбаппе забил 256 мячей за "ПСЖ" и является рекордсменом клуба по этому показателю.
Кирилл Глебов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Игрок ЦСКА вошел в десятку лучших вингеров до 21 года не из топ-5 лиг
19 февраля, 18:27
 
ФутболКилиан МбаппеРеал МадридПари Сен-Жермен (ПСЖ)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Амур
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Северсталь
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Шанхайские Драконы
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Финляндия
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Словакия
    6
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала