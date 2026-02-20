"ПСЖ" выплатил часть долга Мбаппе, пишут СМИ

Издание отмечает, что клуб после визита судебных приставов выплатил четыре из оставшихся шести млн евро. При этом в самом клубе настаивают на том, что выплатили нападающему полную сумму, объясняя разницу суммой отчислений из заработной платы. Также "ПСЖ" выразил желание, чтобы игрок согласился на отказ клуба публиковать на своем сайте полный текст решения суда.