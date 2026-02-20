"Питтсбург" обсудит с Малкиным продление контракта

"План на время перерыва на Олимпийские игры заключался в том, чтобы обсудить возможность продления и возможные варианты. Обсуждение пока не состоялось, но его планируют провести. Два источника из окружения заявили, что хотят провести этот разговор с игроком до рестарта сезона. В течение следующей недели планируется обсудить финансовые вопросы, роль тренера, насколько комфортно ему будет в той или иной ситуации, в том числе по деньгам", - приводит слова Паньотты Daily Faceoff.