"Питтсбург" обсудит с Малкиным продление контракта
"Питтсбург" обсудит с Малкиным продление контракта
"Питтсбург Пингвинз" во время перерыва в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на проведение Олимпийских игр намерен провести переговоры с российским нападающим... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T09:07:00+03:00
2026-02-20T09:07:00+03:00
2026-02-20T09:31:00+03:00
хоккей
спорт
евгений малкин
питтсбург пингвинз
национальная хоккейная лига (нхл)
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" во время перерыва в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на проведение Олимпийских игр намерен провести переговоры с российским нападающим Евгением Малкиным по вопросу продления контракта, сообщает журналист Дэвид Паньотта.
Регулярный чемпионат НХЛ
возобновится 25 февраля. Контракт Малкина
истекает летом.
"План на время перерыва на Олимпийские игры заключался в том, чтобы обсудить возможность продления и возможные варианты. Обсуждение пока не состоялось, но его планируют провести. Два источника из окружения заявили, что хотят провести этот разговор с игроком до рестарта сезона. В течение следующей недели планируется обсудить финансовые вопросы, роль тренера, насколько комфортно ему будет в той или иной ситуации, в том числе по деньгам", - приводит слова Паньотты Daily Faceoff.
Малкину 39 лет. В текущем регулярном чемпионате он сыграл за "Питтсбург" 41 матч и набрал 44 очка (13 голов + 31 передача).