"Питтсбург" обсудит с Малкиным продление контракта
Хоккей
Хоккей
 
09:07 20.02.2026 (обновлено: 09:31 20.02.2026)
"Питтсбург" обсудит с Малкиным продление контракта
"Питтсбург" обсудит с Малкиным продление контракта
"Питтсбург Пингвинз" во время перерыва в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на проведение Олимпийских игр намерен провести переговоры с российским нападающим...
спорт, евгений малкин, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
© Фото : Twitter Pittsburgh PenguinsЕвгений Малкин
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Евгений Малкин. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" во время перерыва в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на проведение Олимпийских игр намерен провести переговоры с российским нападающим Евгением Малкиным по вопросу продления контракта, сообщает журналист Дэвид Паньотта.
Регулярный чемпионат НХЛ возобновится 25 февраля. Контракт Малкина истекает летом.
"План на время перерыва на Олимпийские игры заключался в том, чтобы обсудить возможность продления и возможные варианты. Обсуждение пока не состоялось, но его планируют провести. Два источника из окружения заявили, что хотят провести этот разговор с игроком до рестарта сезона. В течение следующей недели планируется обсудить финансовые вопросы, роль тренера, насколько комфортно ему будет в той или иной ситуации, в том числе по деньгам", - приводит слова Паньотты Daily Faceoff.
Малкину 39 лет. В текущем регулярном чемпионате он сыграл за "Питтсбург" 41 матч и набрал 44 очка (13 голов + 31 передача).
Хоккеист сборной США Куинн Хьюз празднует гол в матче против Швеции на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
На Олимпиаде без сенсаций: звезды КХЛ сразятся с Америкой
