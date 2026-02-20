Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание — Олимпиада 2026: какое место заняла Петросян, результаты женщин
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
01:43 20.02.2026 (обновлено: 07:45 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/petrosyan--2075640581.html
Петросян билась за медаль Игр: против судей не пошла даже Тарасова
Фигурное катание — Олимпиада 2026: какое место заняла Петросян, результаты женщин
Петросян билась за медаль Игр: против судей не пошла даже Тарасова
Аделия Петросян пошла на риск в произвольной программе на Олимпийских играх - но, увы, не справилась с четверным тулупом, с которым боролась на протяжении всего РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T01:43:00+03:00
2026-02-20T07:45:00+03:00
фигурное катание
спорт
каори сакамото
этери тутберидзе
зимние олимпийские игры 2026
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
алиса лю
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075637474_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_3a365dcadd3920a257de31b7aa67c951.jpg
https://ria.ru/20260219/petrosyan-olimpiada-2075463207.html
https://ria.ru/20260220/petrosyan-2075639887.html
https://ria.ru/20260220/tarasova-2075636451.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Андрей Симоненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768076704_149:0:953:804_100x100_80_0_0_c734a5875945bbc884fb570b25e27495.jpg
Андрей Симоненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768076704_149:0:953:804_100x100_80_0_0_c734a5875945bbc884fb570b25e27495.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075637474_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c089eb6407c765e44f49974c9d0824be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, каори сакамото, этери тутберидзе, зимние олимпийские игры 2026, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, алиса лю, аделия петросян
Фигурное катание, Спорт, Каори Сакамото, Этери Тутберидзе, Зимние Олимпийские игры 2026, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Алиса Лю, Аделия Петросян
Петросян билась за медаль Игр: против судей не пошла даже Тарасова

Россия впервые за 66 лет не взяла медаль в фигурном катании на Олимпиаде

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Аделия Петросян пошла на риск в произвольной программе на Олимпийских играх - но, увы, не справилась с четверным тулупом, с которым боролась на протяжении всего омраченного травмой и смазанной подготовкой сезона. РИА Новости Спорт рассказывает о грустном дне нашего фигурного катания.

С ума сходить не захотели

Без малого двое суток российское фан-сообщество при поддержке многочисленных специалистов и экспертов - иногда даже тех, кто считает тулуп разновидностью шубы - кипело размышлениями, какую все-таки тактику в произвольной программе должна избрать Петросян, чтобы замахнуться на медаль Олимпийских игр. Желательно, конечно, золотую - ведь именно такого достоинства награду россиянка мечтала завоевать все предыдущие годы, когда на внутренних соревнованиях штамповала элементы ультра-си. Тройной аксель, четверные тулуп, флип, риттбергер - набор, достойный ученицы Этери Тутберидзе, претендующей на то, чтобы быть лучшей на планете.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Как Петросян выиграть золото: полный расклад сил перед олимпийской битвой
Вчера, 14:15
Увы, в межсезонье Аделию постигла серьезная травма, из-за которой подготовка к сентябрьскому олимпийскому квалификационному турниру оказалась скомканной. В Пекин россиянка приехала, едва успев восстановить тройные прыжки. Ни о тройном акселе, ни о четверных речи в тот момент не шло. Задачу отобраться на Игры Петросян выполнила - но стало очевидно, что для борьбы не то что за золото - за медаль любого достоинства Аделии срочно необходимо возвращать элементы ультра-си.
В итоге по ходу сезона у Петросян то возникал, то пропадал тройной аксель - и к Олимпиаде, к сожалению, оказался на дне воображаемой параболы. Идти на риск с этим прыжком тренерский штаб фигуристки в короткой программе в Милане не решился. Из четверных же у Аделии восстал из пепла только тулуп. И тот Петросян чисто исполняла только на тренировках, а на соревнованиях до Олимпиады он ни разу не удался.
Было понятно, что отыгрывать отставание от главных соперниц - японок Ами Накаи и Каори Сакамото, а также американки Алисы Лю - Петросян нужно техникой. Рассчитывать на благосклонность судей в оценке за компоненты не приходилось. Это признавала и Тутберидзе еще до Олимпиады, и сопровождающий Аделию во время выступлений на Играх тренер-хореограф группы Даниил Глейхенгауз - уже после короткой программы он заявил, что творить сумасшествие никто не будет. И пойдет на столько четверных, на сколько будет готова.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян

Тулуп все же появился

Статистика исполнения квад-тулупа на тренировочных сессиях на олимпийской арене в Милане была не самой радужной - одна удачная попытка из трех-четырех. Видимо, поэтому в первоначальной заявке российской фигуристки на произвольную программу четверных прыжков не было вовсе. Неужели Петросян и ее тренеры отказались от медальных амбиций? Ведь без квадов на пьедестал можно было претендовать только надеясь на тотальный развал программ всеми соперницами. Но даже на Олимпиадах, славящихся своей непредсказуемостью, такое происходит не каждый раз. Кейс Михаила Шайдорова, взявшего золото Игр после катастрофических прокатов трех промежуточных лидеров, включая "божественного" Илью Малинина - это все-таки единичная история.
Однако в день произвольной программы четверной тулуп на тренировке пошел чуть лучше. И в заявке Петросян квад-таки появился. Один. В контрольном прогоне она пыталась исполнить два. Оставалось только ждать, какое решение примет спортсменка и ее тренеры уже перед самим выходом на лед. Ориентироваться на основных соперниц они не могли - Петросян, заняв промежуточное пятое место, выступала до них.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян
Было ли судейство честным? Татьяна Тарасова в эфире на Okko заявила, что действительно "судили честно". Ее поддержал и трехкратный чемпион России в парном катании Дмитрий Козловский.
Среди первой половины участниц, которых с натяжкой (все же у всех разные задачи) можно называть неудачницами короткой программы, выделялась американка Эмбер Гленн. Со стабильным тройным акселем она изначально считалась одной из претенденток на медали. Но сдвоенный риттбергер, по правилам обнуленный, лишил чемпионку США всех надежд на пьедестал. Тем не менее, произвольный прокат Гленн исполнила почти идеально, смазав лишь последний прыжок, и задала ориентир для сильнейших фигуристок. Недобрала двух с половиной баллов до гроссмейстерских 150.
Почин американки поддержала открывавшая предпоследнюю разминку Софья Самоделкина. Когда-то бывшая россиянка, ныне представляющая Казахстан, тоже, как и Петросян, владела несколькими элементами ультра-си и даже обыгрывала Аделию по юниорам. Сейчас у Самоделкиной, тренирующейся в США у Рафаэла Арутюняна, таких прыжков нет - а с ними нет и надежд на олимпийский пьедестал. Впрочем, прокат Софье удался, а сидевшая в кресле лидера Гленн даже попыталась жестами поднять трибуны, чтобы они отдали фигуристке из Казахстана должное. Но обогнать американку Самоделкина не смогла. Как не достали до нее и остальные фигуристки, выходившие на лед до группы сильнейших.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян

Риск был нужен

И вот на льду шесть главных действующих лиц женского олимпийского турнира. Петросян сосредоточена, но не вся в себе - уже во время разминки реагирует на объявление диктором ее фамилии и машет трибунам. Но до нее исполняет произвольный прокат еще одна россиянка, только под флагом Грузии - Анастасия Губанова. Главный шанс на медаль у тренирующейся в Санкт-Петербурге фигуристки был в командных соревнованиях - но ее команда не дотянулась до пьедестала совсем чуть-чуть. В личных соревнованиях Губановой было главное выполнить все запланированное. Это ей удалось на 90%.
А Петросян нужен был прокат даже не на 100% - на 150. И процентов, и баллов. К сожалению, осознание этой необходимости российскую фигуристку все же надломило. Попытка четверного прыжка оказалась неудачной - недокрут и падение. Понятно, что Аделия сразу же поняла - теперь она мимо медали. И настроения у ее бесподобного при чистом прокате танго уже не было. С оставшимися элементами россиянка в целом справилась, и судьи, что примечательно, "жестить" не стали - даже пересмотрели уровень дорожки шагов в пользу спортсменки, пока она с грустным видом ждала оценки.
Аделия Петросян и хореограф Даниил Глейхенгауз - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Петросян призналась, что ей стыдно после шестого места на Олимпиаде
01:26
Увы, даже Гленн Аделия обойти не смогла - и после этого медаль ей могла достаться только в случае грубейших ошибок конкуренток. Но желать им этого было бы неправильно. В конце концов, Олимпиада - это праздник. В этот раз - не наш. Наверное, после той травмы, из-за которой Петросян так и не набрала оптимальную форму, надеяться на большее было сложно. И легче всего сейчас сказать - мол, не надо было Аделии рисковать. По итоговой таблице видно - даже с чистой программой без квада Петросян медаль бы не выиграла.
Развязка же женского турнира Олимпиады оказалась символичной. На произвольную программу Лю вышла в золотом платье, не испугавшись сглазить - и единственная набрала больше 150 баллов. Ее могли обойти и Каори Сакамото, и Ами Накаи - но трехкратная чемпионка мира "забыла" исполнить один из каскадов, а 17-летней дебютантке взрослых турниров, захватившей лидерство после короткой программы, судьи порезали техническую оценку на пересмотре. В итоге обе оказались на пьедестале, но ниже фигуристки из США. Петросян же, как и Гуменник - на шестом месте. Без медали, но с безмерным уважением за достойнейшее выступление.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Падение немного подкосило": Тарасова дала оценку прокату Петросян
00:46
 
Фигурное катаниеСпортКаори СакамотоЭтери ТутберидзеЗимние Олимпийские игры 2026Авторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортАлиса ЛюАделия Петросян
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала