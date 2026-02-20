Петросян билась за медаль Игр: против судей не пошла даже Тарасова

Аделия Петросян пошла на риск в произвольной программе на Олимпийских играх - но, увы, не справилась с четверным тулупом, с которым боролась на протяжении всего омраченного травмой и смазанной подготовкой сезона. РИА Новости Спорт рассказывает о грустном дне нашего фигурного катания.

С ума сходить не захотели

Без малого двое суток российское фан-сообщество при поддержке многочисленных специалистов и экспертов - иногда даже тех, кто считает тулуп разновидностью шубы - кипело размышлениями, какую все-таки тактику в произвольной программе должна избрать Петросян, чтобы замахнуться на медаль Олимпийских игр. Желательно, конечно, золотую - ведь именно такого достоинства награду россиянка мечтала завоевать все предыдущие годы, когда на внутренних соревнованиях штамповала элементы ультра-си. Тройной аксель, четверные тулуп, флип, риттбергер - набор, достойный ученицы Этери Тутберидзе, претендующей на то, чтобы быть лучшей на планете.

Увы, в межсезонье Аделию постигла серьезная травма, из-за которой подготовка к сентябрьскому олимпийскому квалификационному турниру оказалась скомканной. В Пекин россиянка приехала, едва успев восстановить тройные прыжки. Ни о тройном акселе, ни о четверных речи в тот момент не шло. Задачу отобраться на Игры Петросян выполнила - но стало очевидно, что для борьбы не то что за золото - за медаль любого достоинства Аделии срочно необходимо возвращать элементы ультра-си.

В итоге по ходу сезона у Петросян то возникал, то пропадал тройной аксель - и к Олимпиаде, к сожалению, оказался на дне воображаемой параболы. Идти на риск с этим прыжком тренерский штаб фигуристки в короткой программе в Милане не решился. Из четверных же у Аделии восстал из пепла только тулуп. И тот Петросян чисто исполняла только на тренировках, а на соревнованиях до Олимпиады он ни разу не удался.

Было понятно, что отыгрывать отставание от главных соперниц - японок Ами Накаи и Каори Сакамото, а также американки Алисы Лю - Петросян нужно техникой. Рассчитывать на благосклонность судей в оценке за компоненты не приходилось. Это признавала и Тутберидзе еще до Олимпиады, и сопровождающий Аделию во время выступлений на Играх тренер-хореограф группы Даниил Глейхенгауз - уже после короткой программы он заявил, что творить сумасшествие никто не будет. И пойдет на столько четверных, на сколько будет готова.

Тулуп все же появился

Статистика исполнения квад-тулупа на тренировочных сессиях на олимпийской арене в Милане была не самой радужной - одна удачная попытка из трех-четырех. Видимо, поэтому в первоначальной заявке российской фигуристки на произвольную программу четверных прыжков не было вовсе. Неужели Петросян и ее тренеры отказались от медальных амбиций? Ведь без квадов на пьедестал можно было претендовать только надеясь на тотальный развал программ всеми соперницами. Но даже на Олимпиадах, славящихся своей непредсказуемостью, такое происходит не каждый раз. Кейс Михаила Шайдорова, взявшего золото Игр после катастрофических прокатов трех промежуточных лидеров, включая "божественного" Илью Малинина - это все-таки единичная история.

Однако в день произвольной программы четверной тулуп на тренировке пошел чуть лучше. И в заявке Петросян квад-таки появился. Один. В контрольном прогоне она пыталась исполнить два. Оставалось только ждать, какое решение примет спортсменка и ее тренеры уже перед самим выходом на лед. Ориентироваться на основных соперниц они не могли - Петросян, заняв промежуточное пятое место, выступала до них.

Было ли судейство честным? Татьяна Тарасова в эфире на Okko заявила, что действительно "судили честно". Ее поддержал и трехкратный чемпион России в парном катании Дмитрий Козловский.

Среди первой половины участниц, которых с натяжкой (все же у всех разные задачи) можно называть неудачницами короткой программы, выделялась американка Эмбер Гленн. Со стабильным тройным акселем она изначально считалась одной из претенденток на медали. Но сдвоенный риттбергер, по правилам обнуленный, лишил чемпионку США всех надежд на пьедестал. Тем не менее, произвольный прокат Гленн исполнила почти идеально, смазав лишь последний прыжок, и задала ориентир для сильнейших фигуристок. Недобрала двух с половиной баллов до гроссмейстерских 150.

Почин американки поддержала открывавшая предпоследнюю разминку Софья Самоделкина. Когда-то бывшая россиянка, ныне представляющая Казахстан, тоже, как и Петросян, владела несколькими элементами ультра-си и даже обыгрывала Аделию по юниорам. Сейчас у Самоделкиной, тренирующейся в США у Рафаэла Арутюняна, таких прыжков нет - а с ними нет и надежд на олимпийский пьедестал. Впрочем, прокат Софье удался, а сидевшая в кресле лидера Гленн даже попыталась жестами поднять трибуны, чтобы они отдали фигуристке из Казахстана должное. Но обогнать американку Самоделкина не смогла. Как не достали до нее и остальные фигуристки, выходившие на лед до группы сильнейших.

Риск был нужен

И вот на льду шесть главных действующих лиц женского олимпийского турнира. Петросян сосредоточена, но не вся в себе - уже во время разминки реагирует на объявление диктором ее фамилии и машет трибунам. Но до нее исполняет произвольный прокат еще одна россиянка, только под флагом Грузии - Анастасия Губанова. Главный шанс на медаль у тренирующейся в Санкт-Петербурге фигуристки был в командных соревнованиях - но ее команда не дотянулась до пьедестала совсем чуть-чуть. В личных соревнованиях Губановой было главное выполнить все запланированное. Это ей удалось на 90%.

А Петросян нужен был прокат даже не на 100% - на 150. И процентов, и баллов. К сожалению, осознание этой необходимости российскую фигуристку все же надломило. Попытка четверного прыжка оказалась неудачной - недокрут и падение. Понятно, что Аделия сразу же поняла - теперь она мимо медали. И настроения у ее бесподобного при чистом прокате танго уже не было. С оставшимися элементами россиянка в целом справилась, и судьи, что примечательно, "жестить" не стали - даже пересмотрели уровень дорожки шагов в пользу спортсменки, пока она с грустным видом ждала оценки.

Увы, даже Гленн Аделия обойти не смогла - и после этого медаль ей могла достаться только в случае грубейших ошибок конкуренток. Но желать им этого было бы неправильно. В конце концов, Олимпиада - это праздник. В этот раз - не наш. Наверное, после той травмы, из-за которой Петросян так и не набрала оптимальную форму, надеяться на большее было сложно. И легче всего сейчас сказать - мол, не надо было Аделии рисковать. По итоговой таблице видно - даже с чистой программой без квада Петросян медаль бы не выиграла.