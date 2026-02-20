Петросян заняла шестое место на Олимпиаде

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии.

Россиянка по сумме прокатов набрала 214,53 балла (72,89 балла за короткую программу + 141,64 балла за произвольную). Олимпийской чемпионкой стала американка Алиса Лю (226,79; 76,59+150,20), серебряную медаль завоевала японка Каори Сакамото (224,90; 77,23+147,67), бронзу - еще одна японка Ами Накаи (219,16; 78,71+140,45).

Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. С остальными элементами российская фигуристка справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.

Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России и трехкратная победительница Финала Гран-при России.