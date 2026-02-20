Рейтинг@Mail.ru
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
01:01 20.02.2026 (обновлено: 01:25 20.02.2026)
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
фигурное катание
спорт
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
каори сакамото
алиса лю
спорт, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, каори сакамото, алиса лю
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Каори Сакамото, Алиса Лю
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде

Петросян заняла шестое место на Олимпиаде, американка Лю стала чемпионкой

Аделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии.
Россиянка по сумме прокатов набрала 214,53 балла (72,89 балла за короткую программу + 141,64 балла за произвольную). Олимпийской чемпионкой стала американка Алиса Лю (226,79; 76,59+150,20), серебряную медаль завоевала японка Каори Сакамото (224,90; 77,23+147,67), бронзу - еще одна японка Ами Накаи (219,16; 78,71+140,45).
Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. С остальными элементами российская фигуристка справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России и трехкратная победительница Финала Гран-при России.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ранее российский фигурист Петр Гуменник стал шестым в мужском одиночном катании.
"Падение немного подкосило": Тарасова дала оценку прокату Петросян
00:46
 
Фигурное катание
 
Заголовок открываемого материала