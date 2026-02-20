https://ria.ru/20260220/petrosyan--2075638018.html
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T01:01:00+03:00
2026-02-20T01:01:00+03:00
2026-02-20T01:25:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
каори сакамото
алиса лю
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075636785_0:125:3418:2048_1920x0_80_0_0_3a3fbc787e5ccccf22db7de3e53393f7.jpg
https://ria.ru/20260220/tarasova-2075636451.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075636785_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7eb95602faa192043c732546dfbb5474.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, каори сакамото, алиса лю
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Каори Сакамото, Алиса Лю
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде, американка Лю стала чемпионкой
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии.
Россиянка по сумме прокатов набрала 214,53 балла (72,89 балла за короткую программу + 141,64 балла за произвольную). Олимпийской чемпионкой стала американка Алиса Лю (226,79; 76,59+150,20), серебряную медаль завоевала японка Каори Сакамото (224,90; 77,23+147,67), бронзу - еще одна японка Ами Накаи (219,16; 78,71+140,45).
Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. С остальными элементами российская фигуристка справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России и трехкратная победительница Финала Гран-при России.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ранее российский фигурист Петр Гуменник стал шестым в мужском одиночном катании.