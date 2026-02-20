Рейтинг@Mail.ru
00:30 20.02.2026 (обновлено: 00:39 20.02.2026)
Ягудин и Медведева поддержали Петросян в Милане
Ягудин и Медведева поддержали Петросян в Милане
МИЛАН, 20 фев - РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и серебряная медалистка Игр Евгения Медведева приехали на трибуны ледовой арены в Милане, где российская фигуристка Аделия Петросян выступила с произвольной программой в четверг вечером, передает корреспондент РИА Новости.
Присутствующие на арене отмечают наличие свободных мест при том, что все билеты на соревнования были проданы. Российские болельщики поддерживают Петросян баннерами "ни шагу назад" и "Аделия, вперед, тебя победа ждет" на русском языке.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Петросян в сумме набрала 214,53 балла на Олимпиаде
