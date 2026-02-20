Петросян в сумме набрала 214,53 балла на Олимпиаде

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян исполнила произвольную программу на Олимпийских играх в Италии, набрав 141,64 балла.

Россиянка выступала под 20-м стартовым номером. Во вторник Петросян набрала 72,89 балла за короткую программу. Суммарно фигуристка заработала 214,53 балла и располагается на втором промежуточном месте. Лидирует американка Эмбер Гленн (214,91).

Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. С остальными элементами российская фигуристка справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.

Свои произвольные программы далее продемонстрируют японка Монэ Тиба, американка Алиса Лю, а также еще две японские фигуристки - Каори Сакамото и Ами Накаи.

Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России и трехкратная победительница Финала Гран-при России.