Петросян в сумме набрала 214,53 балла на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян исполнила произвольную программу на Олимпийских играх в Италии, набрав 141,64 балла. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T00:25:00+03:00
2026-02-20T00:25:00+03:00
2026-02-20T00:53:00+03:00
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян исполнила произвольную программу на Олимпийских играх в Италии, набрав 141,64 балла.
Россиянка выступала под 20-м стартовым номером. Во вторник Петросян набрала 72,89 балла за короткую программу. Суммарно фигуристка заработала 214,53 балла и располагается на втором промежуточном месте. Лидирует американка Эмбер Гленн (214,91).
Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. С остальными элементами российская фигуристка справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.
Свои произвольные программы далее продемонстрируют японка Монэ Тиба, американка Алиса Лю, а также еще две японские фигуристки - Каори Сакамото и Ами Накаи.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России и трехкратная победительница Финала Гран-при России.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ранее российский фигурист Петр Гуменник стал шестым в мужском одиночном катании.