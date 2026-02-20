Глейхенгауз высказался о результатах Петросян на ОИ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Тренер-хореограф российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз считает, что прокат россиянки в произвольной программе на Олимпиаде даст ей мотивацию лучше работать, чтобы подготовиться к следующим Играм.

Петросян в ночь на пятницу исполнила произвольную программу на Олимпийских играх в Италии , набрав 141,64 балла. Суммарно фигуристка заработала 214,53 балла и заняла итоговое шестое место.

"Прокат оценить сложно, не получился первый четверной тулуп, и после этого Аделии стало понятно, что этого уже точно не хватит, чтобы высоко подняться. Что делать, это жизнь. Он (тулуп - прим.) был нестабильным, и мы видели все это на тренировках. Но с каждым днем как будто становилось лучше. Сегодняшняя тренировка была неплохая, и на разминке она сделала его. И эта попытка, которую она сделала перед выходом, - вообще не считаю, что ее нужно было делать, но Аделия всегда так делает. Заходит на ультра-си перед тем, как встать в начальную позу. Попытка была идеальной, и обидно, что она не попала в прокат, но в любом случае боролась, не бросила программу, сделала все остальные элементы очень достойно", - заявил Глейхенгауз в эфире Okko.

Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. С остальными элементами российская фигуристка справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.

"В целом для того уровня напряжения и ответственности, которая была на ней, мне кажется, она все равно достойно выступила. Я знаю, что она безумно расстроена и винит саму себя. Я постарался ее поддержать как мог, мы с ней поговорили, она все равно пока в разобранных чувствах, но это естественно. Хочется находить позитивные моменты. Возможно, это даст мотивацию для того, чтобы работать, кататься и поехать на следующие Олимпийские игры, чтобы не один раз поучаствовать без флага и гимна - через четыре года, возможно, все будет иначе. Но, опять же, кто знает, что будет завтра?" - добавил Глейхенгауз.

После завершения турнира Петросян заявила, что испытывает чувство стыда за свой прокат.