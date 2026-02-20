Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" проиграл "Кливленду" в матче НБА, Демин набрал 10 очков
Баскетбол
 
07:24 20.02.2026
"Бруклин" проиграл "Кливленду" в матче НБА, Демин набрал 10 очков
"Бруклин" проиграл "Кливленду" в матче НБА, Демин набрал 10 очков - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
"Бруклин" проиграл "Кливленду" в матче НБА, Демин набрал 10 очков
"Бруклин Нетс" уступил "Кливленд Кавальерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 20.02.2026
https://ria.ru/20260213/lebron-2074080502.html
"Бруклин" проиграл "Кливленду" в матче НБА, Демин набрал 10 очков

"Бруклин" проиграл "Кливленду" в матче регулярного чемпионата НБА

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Бруклин Нетс" уступил "Кливленд Кавальерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Кливленде завершилась со счетом 112:84 (34:16, 36:32, 32:19, 10:17) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Донован Митчелл из "Кливленда", на счету которого 17 очков. Его партнер по команде Джарретт Аллен оформил дабл-дабл (15 очков, 10 подборов). В составе проигравших больше всех очков набрал Майкл Портер (14).
20 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Кливленд
112 : 84
Бруклин
Российский разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин провел на площадке 26 минут, за которые набрал 10 очков, сделал пять подборов, отдал одну передачу и отметился одним перехватом.
"Бруклин" (15 побед, 39 поражений) занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, "Кливленд" (35 побед, 21 поражение) выиграл шестой матч подряд и идет четвертым.
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл
Баскетбол
 
