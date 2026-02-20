МОК не планирует обсуждать вопрос снятия ограничений с россиян

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует обсуждать вопрос снятия ограничений с российских спортсменов в ближайшем будущем, заявила глава организации Кирсти Ковентри.
Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил "Чемпионату", что если МОК до мая не станет обсуждать вопрос допуска россиян, российская сторона обратится в суд с требованием восстановить ОКР в правах. Третий день сессии МОК пройдет в воскресенье, 22 февраля.
"Сейчас у нас нет никаких дискуссий на эту тему. Мы концентрируемся на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Такая дискуссия может состояться, как и любая другая дискуссия, но в ближайшем будущем она не планируется", - заявил Ковентри на брифинге МОК в пятницу.
Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции, заявив, что исполком МОК "не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности". ОКР заявил, что решение CAS об отклонении апелляции свидетельствует о "невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации" в отношении россиян в преддверии Олимпийских игр в Париже. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.