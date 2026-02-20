Рейтинг@Mail.ru
Олимпиаду в женском одиночном фигурном катании выиграла американка
Фигурное катание
 
03:00 20.02.2026
Олимпиаду в женском одиночном фигурном катании выиграла американка
Олимпиаду в женском одиночном фигурном катании выиграла американка
Американка Алиса Лю стала чемпионкой Олимпиады в женском одиночном фигурном катании. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
фигурное катание
спорт
италия
алиса лю
ами накаи
зимние олимпийские игры 2026
каори сакамото
италия
спорт, италия, алиса лю, ами накаи, зимние олимпийские игры 2026, каори сакамото
Фигурное катание, Спорт, Италия, Алиса Лю, Ами Накаи, Зимние Олимпийские игры 2026, Каори Сакамото
Олимпиаду в женском одиночном фигурном катании выиграла американка

Олимпиаду в женском одиночном фигурном катании выиграла американка Алиса Лю

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американка Алиса Лю стала чемпионкой Олимпиады в женском одиночном фигурном катании.
По сумме прокатов она набрала 226,79 балла (76,59 балла за короткую программу и 150,20 за произвольную).
Серебряную медаль завоевала японка Каори Сакамото (224,90; 77,23+147,67), бронзу - японка Ами Накаи (219,16; 78,71+140,45). Россиянка Аделия Петросян стала шестой.
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.
Журова назвала шестое место Петросян грустным результатом для России
Фигурное катаниеСпортИталияАлиса ЛюАми НакаиЗимние Олимпийские игры 2026Каори Сакамото
 
