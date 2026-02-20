Рейтинг@Mail.ru
Россияне завоевали золотые медали ЧЕ по стрельбе из лука в юниорском зачете - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
13:47 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/luk-2075757798.html
Россияне завоевали золотые медали ЧЕ по стрельбе из лука в юниорском зачете
Россияне завоевали золотые медали ЧЕ по стрельбе из лука в юниорском зачете - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Россияне завоевали золотые медали ЧЕ по стрельбе из лука в юниорском зачете
Россияне завоевали две золотые медали в юниорском зачете в предпоследний день чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходит в Болгарии. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
спорт, чемпионат европы по баскетболу (евробаскет), чемпионат европы по футболу (до 17 лет), стрелковый спорт
Спорт, Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет), Чемпионат Европы по футболу (до 17 лет), Стрелковый спорт
Россияне завоевали золотые медали ЧЕ по стрельбе из лука в юниорском зачете

Россияне завоевали две золотые медали ЧЕ по стрельбе из лука в юниорском зачете

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтрельба из лука
Стрельба из лука - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стрельба из лука. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россияне завоевали две золотые медали в юниорском зачете в предпоследний день чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходит в Болгарии.
Кристина Елшина и Игнатий Егоров одержали победу в миксте в классическом луке среди спортсменов не старше 21 года. Екатерина Батуева, Арюна Эрдыниева и София Мун стали чемпионками в командных соревнованиях по блочному луку до 21 года.
Серебряные медали среди спортсменов не старше 21 года завоевали Эрдыниева и Степан Бутрым в смешанных командах в блочном луке, Бутрым, Тимур Дымбрилов и Иван Синяев в командных соревнованиях в блочном луке, а также Елшина, Ольга Мошечкова и Ксения Параничева в командных соревнованиях в классическом луке.
Турнир в болгарском Пловдиве завершится 21 февраля. Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) допускает российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Юниоры имеют право участвовать в командных дисциплинах.
Пистолет - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Российские юниоры завоевали медали в третий день ЧЕ по стрельбе до 21 года
