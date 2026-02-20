https://ria.ru/20260220/luk-2075757798.html
Россияне завоевали золотые медали ЧЕ по стрельбе из лука в юниорском зачете
Россияне завоевали золотые медали ЧЕ по стрельбе из лука в юниорском зачете - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Россияне завоевали золотые медали ЧЕ по стрельбе из лука в юниорском зачете
Россияне завоевали две золотые медали в юниорском зачете в предпоследний день чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходит в Болгарии. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россияне завоевали две золотые медали в юниорском зачете в предпоследний день чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходит в Болгарии.
Кристина Елшина и Игнатий Егоров одержали победу в миксте в классическом луке среди спортсменов не старше 21 года. Екатерина Батуева, Арюна Эрдыниева и София Мун стали чемпионками в командных соревнованиях по блочному луку до 21 года.
Серебряные медали среди спортсменов не старше 21 года завоевали Эрдыниева и Степан Бутрым в смешанных командах в блочном луке, Бутрым, Тимур Дымбрилов и Иван Синяев в командных соревнованиях в блочном луке, а также Елшина, Ольга Мошечкова и Ксения Параничева в командных соревнованиях в классическом луке.
Турнир в болгарском Пловдиве
завершится 21 февраля. Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) допускает российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Юниоры имеют право участвовать в командных дисциплинах.