Россияне завоевали золотые медали ЧЕ по стрельбе из лука в юниорском зачете

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россияне завоевали две золотые медали в юниорском зачете в предпоследний день чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходит в Болгарии.

Кристина Елшина и Игнатий Егоров одержали победу в миксте в классическом луке среди спортсменов не старше 21 года. Екатерина Батуева, Арюна Эрдыниева и София Мун стали чемпионками в командных соревнованиях по блочному луку до 21 года.

Серебряные медали среди спортсменов не старше 21 года завоевали Эрдыниева и Степан Бутрым в смешанных командах в блочном луке, Бутрым, Тимур Дымбрилов и Иван Синяев в командных соревнованиях в блочном луке, а также Елшина, Ольга Мошечкова и Ксения Параничева в командных соревнованиях в классическом луке.