Пилот "Феррари" показал лучшее время на предсезонных тестах "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Формула-1
 
19:48 20.02.2026
Пилот "Феррари" показал лучшее время на предсезонных тестах "Формулы-1"
Пилот "Феррари" показал лучшее время на предсезонных тестах "Формулы-1"
Пилот "Феррари" показал лучшее время на предсезонных тестах "Формулы-1"

Леклер показал лучшее время за три дня предсезонных тестов "Формулы-1"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер показал лучшее время в заключительный день последних предсезонных тестов "Формулы-1" в Бахрейне.
Леклер проехал лучший круг за 1 минуту 31,992 секунды, это время стало лучшим среди всех пилотов за три дня тестов. Второй результат в заключительный день у действующего чемпиона мира британца Ландо Норриса из "Макларена" (1.32,871), третьим стал четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен (1.33,109) из "Ред Булл".
Также Леклер в заключительный день показал третий результат по количеству кругов (132). Лучший километраж у пилота "Рейсинг Буллз" Арвида Линдблада, проехавшего 165 кругов. Вторым с 141 кругом стал испанец Карлос Сайнс из "Уильямса".
Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта.
Трасса Гран-при Испании Формулы-1 в Барселоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Автодром в Барселоне продлил соглашение о проведении гонок "Формулы-1"
16 февраля, 18:42
 
