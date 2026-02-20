Рейтинг@Mail.ru
Двукратная чемпионка Олимпиады из Швеции заболела перед лыжным марафоном
Лыжные гонки
 
15:46 20.02.2026 (обновлено: 15:50 20.02.2026)
Двукратная чемпионка Олимпиады из Швеции заболела перед лыжным марафоном
Двукратная чемпионка Олимпиады из Швеции заболела перед лыжным марафоном - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Двукратная чемпионка Олимпиады из Швеции заболела перед лыжным марафоном
Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Фрида Карлссон заболела и не может тренироваться за два дня перед гонкой на 50 км. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
лыжные гонки
йонна сундлинг, фрида карлссон, эбба андерссон, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Йонна Сундлинг, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Зимние Олимпийские игры 2026
Двукратная чемпионка Олимпиады из Швеции заболела перед лыжным марафоном

Карлссон заболела перед лыжным марафоном и не сможет тренироваться

© РИА Новости / Александр Вильф
Фрида Карлссон
Фрида Карлссон - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фрида Карлссон. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Фрида Карлссон заболела и не может тренироваться за два дня перед гонкой на 50 км.
Женский марафон состоится в воскресенье, 22 февраля. От сборной Швеции на гонку должны выйти Карлссон, Йонна Сундлинг, Эбба Андерссон и Эмма Рибом. В пятницу Карлссон не вышла на тренировку, она будет находиться в изоляции до дальнейшего уведомления.
"Фрида Карлссон почувствовала себя немного неуверенно из-за легких симптомов простуды, появившихся утром, и пока воздерживается от тренировок", - цитирует заявление сборной Швеции Aftonbladet.
Ранее стало известно, что швед Эдвин Ангер может пропустить субботнюю мужскую гонку на 50 км по состоянию здоровья, а Линн Сван из-за болезни покинула расположение олимпийской сборной Швеции.
Карлссон 26 лет, на Играх 2026 года она завоевала золото в скиатлоне и гонке с раздельным стартом на 10 км.
Алексей Петухов (слева) и Петтер Нортуг (второй справа) на чемпионате мира-2015 в Фалуне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Скучает по России": норвежец и русский обнялись на Олимпиаде в Италии
19 февраля, 13:02
 
Лыжные гонкиЙонна СундлингФрида КарлссонЭбба АндерссонЗимние Олимпийские игры 2026
 
