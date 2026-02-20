https://ria.ru/20260220/karlsson-2075796563.html
Двукратная чемпионка Олимпиады из Швеции заболела перед лыжным марафоном
Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Фрида Карлссон заболела и не может тренироваться за два дня перед гонкой на 50 км. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Двукратная чемпионка Олимпиады из Швеции заболела перед лыжным марафоном
