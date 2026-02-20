В Госдуме назвали Олимпиаду в Италии грустным событием

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что Олимпийские игры в Италии с небольшим количеством участвующих россиян выглядят грустным событием, а представителей страны стараются всячески обидеть.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях в нейтральном статусе принимают участие 13 россиян, допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК).
"Я смотрю только те соревнования на Олимпийских играх, в которых принимают участие наши спортсмены. И также керлинг, потому что хочу оценить уровень наших соперников (Свищев является президентом Федерации керлинга России – прим. ред.). Но вообще Олимпиада с ограниченным количеством участвующих россиян и без нашего флага – это грустное событие. Там все ломается, то свет выключается во время соревнований, то у них проблемы со льдом, то наших спортсменов не пускают на парад открытия Игр и не дают каких-то недорогих подарков (смартфонов от спонсора). Нас всячески пытаются ущемить и обидеть", - сказал Свищев.
