В Госдуме назвали Олимпиаду в Италии грустным событием
16:19 20.02.2026
В Госдуме назвали Олимпиаду в Италии грустным событием
В Госдуме назвали Олимпиаду в Италии грустным событием - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
В Госдуме назвали Олимпиаду в Италии грустным событием
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что Олимпийские игры в Италии с небольшим РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026
Новости
спорт, дмитрий свищев, госдума рф, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Дмитрий Свищев, Госдума РФ, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
В Госдуме назвали Олимпиаду в Италии грустным событием

Свищев: россиян на ОИ всячески пытаются ущемить и обидеть

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Свищев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что Олимпийские игры в Италии с небольшим количеством участвующих россиян выглядят грустным событием, а представителей страны стараются всячески обидеть.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях в нейтральном статусе принимают участие 13 россиян, допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК).
«
"Я смотрю только те соревнования на Олимпийских играх, в которых принимают участие наши спортсмены. И также керлинг, потому что хочу оценить уровень наших соперников (Свищев является президентом Федерации керлинга России – прим. ред.). Но вообще Олимпиада с ограниченным количеством участвующих россиян и без нашего флага – это грустное событие. Там все ломается, то свет выключается во время соревнований, то у них проблемы со льдом, то наших спортсменов не пускают на парад открытия Игр и не дают каких-то недорогих подарков (смартфонов от спонсора). Нас всячески пытаются ущемить и обидеть", - сказал Свищев.
Телекамеры - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Госдуме призвали не отказываться от трансляций Олимпиады в России
31 октября 2025, 11:02
 
Спорт, Дмитрий Свищев, Госдума РФ, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
 
