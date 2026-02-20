В Госдуме назвали Олимпиаду в Италии грустным событием

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что Олимпийские игры в Италии с небольшим количеством участвующих россиян выглядят грустным событием, а представителей страны стараются всячески обидеть.