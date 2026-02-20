Рейтинг@Mail.ru
Филиппов заявил, что на ОИ его ни разу не спрашивали о стране происхождения - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
17:25 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/filippov-2075824556.html
Филиппов заявил, что на ОИ его ни разу не спрашивали о стране происхождения
Филиппов заявил, что на ОИ его ни разу не спрашивали о стране происхождения - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Филиппов заявил, что на ОИ его ни разу не спрашивали о стране происхождения
Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов заявил, что на Играх ему ни разу не задавали вопрос о стране происхождения, поскольку все... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T17:25:00+03:00
2026-02-20T17:25:00+03:00
Филиппов заявил, что на ОИ его ни разу не спрашивали о стране происхождения

Филиппов: на ОИ никто не спрашивал, из какой я страны, все и так знают

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов заявил, что на Играх ему ни разу не задавали вопрос о стране происхождения, поскольку все понимают, что он представляет Россию, несмотря на нейтральный статус.
Филиппов в четверг стал вторым в спринте. 23-летний спортсмен выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года. По окончании соревнований состоялась церемония награждения призеров. Филиппов, а также ставший олимпийским чемпионом испанец Ориоль Кардона Коль и финишировавший третьим француз Тибо Ансельме получили награды из рук вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) бельгийского барона Пьера-Оливье Бекерс-Вьежана.
"Многие спрашивают, каково это - выступать под нейтральным флагом. Да, это неприятно. Но ни один человек меня еще не спросил, из какой страны я родом. Все и так знают. Кстати, до сих пор не верю, что это моя медаль. Как будто я ее у кого-то забрал и у меня ее должны отобрать", - написал Филиппов в своем Telegram-канале.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Братан с гусарскими в кармане: русский парень добыл первую медаль Олимпиады
19 февраля, 18:46
 
Спорт Россия Италия Никита Филиппов Международный олимпийский комитет (МОК) Зимние Олимпийские игры 2026
 
