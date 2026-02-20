Филиппов заявил, что на ОИ его ни разу не спрашивали о стране происхождения

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов заявил, что на Играх ему ни разу не задавали вопрос о стране происхождения, поскольку все понимают, что он представляет Россию, несмотря на нейтральный статус.

"Многие спрашивают, каково это - выступать под нейтральным флагом. Да, это неприятно. Но ни один человек меня еще не спросил, из какой страны я родом. Все и так знают. Кстати, до сих пор не верю, что это моя медаль. Как будто я ее у кого-то забрал и у меня ее должны отобрать", - написал Филиппов в своем Telegram-канале.