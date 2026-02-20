Рейтинг@Mail.ru
Петросян и Гуменник сохранили достоинство России, заявил Васильев
Фигурное катание
Фигурное катание
 
12:21 20.02.2026 (обновлено: 12:59 20.02.2026)
Петросян и Гуменник сохранили достоинство России, заявил Васильев
Петросян и Гуменник сохранили достоинство России, заявил Васильев - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Петросян и Гуменник сохранили достоинство России, заявил Васильев
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник неплохо выступили на Олимпийских играх в Италии и сохранили достоинство страны, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
фигурное катание
спорт
аделия петросян
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
дмитрий васильев
пётр гуменник
спорт, аделия петросян, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, дмитрий васильев, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Дмитрий Васильев, Пётр Гуменник
Петросян и Гуменник сохранили достоинство России, заявил Васильев

Васильев: Петросян и Гуменник сохранили достоинство России на Олимпиаде

Петр Гуменник и Аделия Петросян
Петр Гуменник и Аделия Петросян
© РИА Новости
Петр Гуменник и Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник неплохо выступили на Олимпийских играх в Италии и сохранили достоинство страны, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Петросян в четверг заняла шестое место в женском одиночном катании, ранее Гуменник стал шестым в состязании мужчин. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в соревнованиях только двух российских фигуристов.
Аделия Петросян
Медведева предрекла Петросян большое будущее
Вчера, 11:52
«

"Ничего страшного не произошло, это не провальный результат Аделии Петросян. Интересно, что она заняла шестое место с падением в произвольном программе, а Петр Гуменник – при чистом прокате в произвольной. Конечно, на Олимпийских играх судят специфически. Но в этих субъективных видах спорта по отношению к нашим спортсменам никто ничего другого в оценках и не ожидал. Конечно, мы в последние годы привыкли собирать медали в фигурном катании, но в этот раз были особые условия у наших спортсменов", - сказал Васильев.

"И прежде всего в психологическом плане. Например, это отсутствие возможности участвовать в международных соревнованиях и, естественно, повышать свой уровень. И так далее. Все эти факторы не позволили выступить на самом высоком уровне. Но наши спортсмены не ударили в грязь лицом и сохранили свое достоинство и достоинство нашей страны", - добавил собеседник агентства.
Игры проходят с 6 по 22 февраля, в соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Петр Гуменник
"Браво, Педро!" Русского фигуриста приняли на Играх даже заклятые соперники
16 февраля, 19:55
 
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Дмитрий Васильев, Пётр Гуменник
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
