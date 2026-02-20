Петросян и Гуменник сохранили достоинство России, заявил Васильев

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник неплохо выступили на Олимпийских играх в Италии и сохранили достоинство страны, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Петросян в четверг заняла шестое место в женском одиночном катании, ранее Гуменник стал шестым в состязании мужчин. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в соревнованиях только двух российских фигуристов.
"Ничего страшного не произошло, это не провальный результат Аделии Петросян. Интересно, что она заняла шестое место с падением в произвольном программе, а Петр Гуменник – при чистом прокате в произвольной. Конечно, на Олимпийских играх судят специфически. Но в этих субъективных видах спорта по отношению к нашим спортсменам никто ничего другого в оценках и не ожидал. Конечно, мы в последние годы привыкли собирать медали в фигурном катании, но в этот раз были особые условия у наших спортсменов", - сказал Васильев.
"И прежде всего в психологическом плане. Например, это отсутствие возможности участвовать в международных соревнованиях и, естественно, повышать свой уровень. И так далее. Все эти факторы не позволили выступить на самом высоком уровне. Но наши спортсмены не ударили в грязь лицом и сохранили свое достоинство и достоинство нашей страны", - добавил собеседник агентства.
Игры проходят с 6 по 22 февраля, в соревнованиях принимают участие 13 россиян.