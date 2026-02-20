Петросян и Гуменник сохранили достоинство России, заявил Васильев

«

"Ничего страшного не произошло, это не провальный результат Аделии Петросян. Интересно, что она заняла шестое место с падением в произвольном программе, а Петр Гуменник – при чистом прокате в произвольной. Конечно, на Олимпийских играх судят специфически. Но в этих субъективных видах спорта по отношению к нашим спортсменам никто ничего другого в оценках и не ожидал. Конечно, мы в последние годы привыкли собирать медали в фигурном катании, но в этот раз были особые условия у наших спортсменов", - сказал Васильев.