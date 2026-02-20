Рейтинг@Mail.ru
Европейская стрелковая конфедерация поблагодарила Россию за участие в ЧЕ
16:32 20.02.2026
Европейская стрелковая конфедерация поблагодарила Россию за участие в ЧЕ
Европейская стрелковая конфедерация поблагодарила Россию за участие в ЧЕ - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Европейская стрелковая конфедерация поблагодарила Россию за участие в ЧЕ
Европейская стрелковая конфедерация (ЕСК) направила официальное письмо сборной России с благодарностью за участие в юниорских чемпионатах Европы по стрельбе
спорт, стрелковый спорт, россия, бургас, еск
Спорт, Стрелковый спорт, Россия, Бургас, ЕСК
Европейская стрелковая конфедерация поблагодарила Россию за участие в ЧЕ

Стрелковая конфедерация Европы поблагодарила Россию за участие в юниорских ЧЕ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВо время стрельбы женщин из малокалиберного пистолета с дистанции 25 м
Во время стрельбы женщин из малокалиберного пистолета с дистанции 25 м - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Во время стрельбы женщин из малокалиберного пистолета с дистанции 25 м. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европейская стрелковая конфедерация (ЕСК) направила официальное письмо сборной России с благодарностью за участие в юниорских чемпионатах Европы по стрельбе, сообщается в Telegram-канале Стрелкового союза России.
Чемпионаты Европы по стрельбе в возрастных категориях до 16, до 18 и до 21 года проходили в феврале в болгарском Бургасе. Отмечается, что сборная России заняла первое место в общем медальном зачете по итогам турниров.
"Выдающиеся результаты являются ярким свидетельством исключительного уровня подготовки ваших спортсменов и тренерского штаба. Эти чемпионаты запомнятся не только спортивным мастерством. Вместе мы достигли новых высот, в том числе привлекли рекордное количество молодых спортсменов. Мы с нетерпением ждем встречи с вами и вашей командой на наших будущих мероприятиях", - говорится в письме ЕСК.
Пневматическая винтовка - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Российские юниорки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по стрельбе
СпортСтрелковый спортРоссияБургасЕСК
 
