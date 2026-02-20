Рейтинг@Mail.ru
Новозеландского фристайлиста унесли на носилках после падения на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
15:03 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/ayvz-2075779218.html
Новозеландского фристайлиста унесли на носилках после падения на Олимпиаде
Новозеландского фристайлиста унесли на носилках после падения на Олимпиаде
Новозеландский фристайлист Финли Мелвилл Айвз упал во время квалификации хафпайпа на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
https://ria.ru/20260211/lundkholm-2073654218.html
Новости
спорт, зимние олимпийские игры 2026, фристайл
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Фристайл
Новозеландского фристайлиста унесли на носилках после падения на Олимпиаде

Айвза унесли на носилках после падения в квалификации хафпайпа на Олимпиаде

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новозеландский фристайлист Финли Мелвилл Айвз упал во время квалификации хафпайпа на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Спортсмен выступал под первым номером. После падения Айвз не смог подняться сам, медики оказывали ему помощь около пяти минут, после чего унесли на носилках.
Ранее в четверг олимпийская чемпионка 2018 года канадская фристайлистка Кэсси Шарп упала во время квалификации хафпайпа и ударилась головой об снег. Спортсменку также увезли на специальных медицинских санях.
Айвзу 19 лет, он является чемпионом мира 2025 года.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Шведская фристайлистка Элис Лундхольм на Олимпиаде в Италии - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Первый трансгендер в истории зимней Олимпиады провалилась в Италии
11 февраля, 14:30
 
