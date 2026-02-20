https://ria.ru/20260220/ayvz-2075779218.html
Новозеландского фристайлиста унесли на носилках после падения на Олимпиаде
Новозеландский фристайлист Финли Мелвилл Айвз упал во время квалификации хафпайпа на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T15:03:00+03:00
2026-02-20T15:03:00+03:00
2026-02-20T15:03:00+03:00
спорт
зимние олимпийские игры 2026
фристайл
Новозеландского фристайлиста унесли на носилках после падения на Олимпиаде
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новозеландский фристайлист Финли Мелвилл Айвз упал во время квалификации хафпайпа на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Спортсмен выступал под первым номером. После падения Айвз не смог подняться сам, медики оказывали ему помощь около пяти минут, после чего унесли на носилках.
Ранее в четверг олимпийская чемпионка 2018 года канадская фристайлистка Кэсси Шарп упала во время квалификации хафпайпа и ударилась головой об снег. Спортсменку также увезли на специальных медицинских санях.
Айвзу 19 лет, он является чемпионом мира 2025 года.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.