Американские хоккеистки стали трехкратными чемпионками Игр

Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Женская сборная США по хоккею обыграла команду Канады в финале олимпийского турнира в Италии.

Финальная встреча состоялась в Милане и завершилась победой американской сборной в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). В составе канадской команды шайбу забросила Кристин О'Нилл (21-я минута). У американок отличились Хилари Найт (58) и Меган Келлер (65).

Женская сборная Канады - пятикратный чемпион Олимпиад, в том числе предыдущих Игр в Пхёнчхане. Канадские хоккеистки завоевали серебро Игр третий раз в своей истории. Американки, в свою очередь, третий раз в истории и впервые с 2018 года стали чемпионками Игр.