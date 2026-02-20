https://ria.ru/20260220/amerika-2075634663.html
Американские хоккеистки стали трехкратными чемпионками Игр
Американские хоккеистки стали трехкратными чемпионками Игр
Женская сборная США по хоккею обыграла команду Канады в финале олимпийского турнира в Италии. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Женская сборная США по хоккею обыграла команду Канады в финале олимпийского турнира в Италии.
Финальная встреча состоялась в Милане и завершилась победой американской сборной в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). В составе канадской команды шайбу забросила Кристин О'Нилл (21-я минута). У американок отличились Хилари Найт (58) и Меган Келлер (65).
Женская сборная Канады - пятикратный чемпион Олимпиад, в том числе предыдущих Игр в Пхёнчхане. Канадские хоккеистки завоевали серебро Игр третий раз в своей истории. Американки, в свою очередь, третий раз в истории и впервые с 2018 года стали чемпионками Игр.
В матче за третье место сборная Швейцарии в овертайме обыграла шведок со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Швейцарки завоевали вторую олимпийскую медаль в своей истории. Первой наградой женской сборной Швейцарии на Олимпиадах также стала бронза, которая была завоевана на Играх в Сочи в 2014 году.