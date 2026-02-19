"Никто не заметит": Журова прокомментировала бойкот украинцами Паралимпиады

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала странным бойкот Паралимпиады украинскими чиновниками и сказала, что его никто не заметит.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
"Они же не говорили об этом до Паралимпиады, не говорили, когда это решение было принято. Точнее, говорили. Но их уже не слушали, и они это понимали. То есть они решили дотянуть до последнего. И перед самой Паралимпиадой начали угрожать и бойкотировать. Но я понимаю, что у них остается какой-то здравый смысл, они не заставляют спортсменов это делать, насколько я понимаю. Ну не придут чиновники на церемонию открытия и официальные мероприятия, ничего не случится. Это странный бойкот. И кому он нужен? Никто не заметит", - сказала Журова.
Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года.
"Это больше сделано для внутренней ситуации: "Мы, чиновники, не поддерживаем участие России, мы не поедем на Паралимпиаду". Но спортсменов лишить этой возможности они не могут, потому что их обвинят в негуманном отношении к собственным спортсменам. Но они постепенно приучают к такому отношению своих спортсменов, постепенно вводя их в психологический кризис. Они же должны о спорте думать, а не о том, к кому они подошли и кому пожали или не пожали руку. Задача наших спортсменов - не обращать внимания ни на что. Но от IPC, конечно, можно чего угодно ожидать. Наших же уже выгнали с одной Паралимпиады. Не хотелось бы, чтобы это повторилось. Это было издевательство высшей степени", - добавила депутат.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.