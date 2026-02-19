Рейтинг@Mail.ru
"Никто не заметит": Журова прокомментировала бойкот украинцами Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/zhurova-2075502249.html
"Никто не заметит": Журова прокомментировала бойкот украинцами Паралимпиады
"Никто не заметит": Журова прокомментировала бойкот украинцами Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
"Никто не заметит": Журова прокомментировала бойкот украинцами Паралимпиады
Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала странным бойкот Паралимпиады украинскими чиновниками и сказала, что его никто не заметит. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T15:18:00+03:00
2026-02-19T15:18:00+03:00
италия
россия
милан
светлана журова
госдума рф
министерство молодежи и спорта украины
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92372/40/923724085_0:244:2730:1780_1920x0_80_0_0_a8da6e1798959ae649759b391f4a60b2.jpg
https://ria.ru/20260219/paralimpiada-2075448376.html
https://ria.ru/20260219/italija-2075485255.html
италия
россия
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92372/40/923724085_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_962e64418a340d7a6dee0e347e4aac40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
италия, россия, милан, светлана журова, госдума рф, министерство молодежи и спорта украины, паралимпийские игры
Италия, Россия, Милан, Светлана Журова, Госдума РФ, Министерство молодежи и спорта Украины, Паралимпийские игры
"Никто не заметит": Журова прокомментировала бойкот украинцами Паралимпиады

Журова: никто не заметит отсутствия украинских чиновников на Паралимпиаде

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала странным бойкот Паралимпиады украинскими чиновниками и сказала, что его никто не заметит.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
Флаг Паралимпийского комитета России – паралимпийские игры в Пекине. - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Кремль не согласился со словами Киева о бойкоте Паралимпиады из-за России
Вчера, 12:46
"Они же не говорили об этом до Паралимпиады, не говорили, когда это решение было принято. Точнее, говорили. Но их уже не слушали, и они это понимали. То есть они решили дотянуть до последнего. И перед самой Паралимпиадой начали угрожать и бойкотировать. Но я понимаю, что у них остается какой-то здравый смысл, они не заставляют спортсменов это делать, насколько я понимаю. Ну не придут чиновники на церемонию открытия и официальные мероприятия, ничего не случится. Это странный бойкот. И кому он нужен? Никто не заметит", - сказала Журова.
Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года.
"Это больше сделано для внутренней ситуации: "Мы, чиновники, не поддерживаем участие России, мы не поедем на Паралимпиаду". Но спортсменов лишить этой возможности они не могут, потому что их обвинят в негуманном отношении к собственным спортсменам. Но они постепенно приучают к такому отношению своих спортсменов, постепенно вводя их в психологический кризис. Они же должны о спорте думать, а не о том, к кому они подошли и кому пожали или не пожали руку. Задача наших спортсменов - не обращать внимания ни на что. Но от IPC, конечно, можно чего угодно ожидать. Наших же уже выгнали с одной Паралимпиады. Не хотелось бы, чтобы это повторилось. Это было издевательство высшей степени", - добавила депутат.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Италия не будет делать исключений для виз сопровождающих паралимпийцев
Вчера, 14:28
 
ИталияРоссияМиланСветлана ЖуроваГосдума РФМинистерство молодежи и спорта УкраиныПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала