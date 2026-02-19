Рейтинг@Mail.ru
Захарова отреагировала на требования ограничить россиян на Паралимпиаде
20:18 19.02.2026 (обновлено: 21:00 19.02.2026)
Захарова отреагировала на требования ограничить россиян на Паралимпиаде
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала издевательством требования ограничить доступ на соревновательные объекты для сопровождающих российских... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала издевательством требования ограничить доступ на соревновательные объекты для сопровождающих российских спортсменов на Паралимпийских играх в Италии.
Ранее газета La Repubblica сообщила, что министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы людям, которые сопровождают российских спортсменов на Паралимпийских играх 2026.
"Вчера увидела новость о том, что, оказывается, теперь будет запрещено сопровождающим лицам, сопровождающим наших паралимпийцев, быть допущенными к объектам соревнований. Представьте, что такое для паралимпийцев с ограниченными возможностями не иметь сопровождающих. Издевательство идет по полной программе", - сказала Захарова, выступая на международном фестивале спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок святого равноапостольного Николая Японского".
Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина д'Ампеццо. Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года. В шести видах спорта будут разыграны 79 комплектов медалей.
Флаг Паралимпийского движения в Олимпийской деревне в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Посольство назвало шаги Италии против участия России в Паралимпиаде грубыми
Мария ЗахароваАнтонио ТаяниПаралимпийские игрыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СпортскандалВокруг спорта
 
