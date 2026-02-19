Захарова отреагировала на требования ограничить россиян на Паралимпиаде

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала издевательством требования ограничить доступ на соревновательные объекты для сопровождающих российских спортсменов на Паралимпийских играх в Италии.
Ранее газета La Repubblica сообщила, что министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы людям, которые сопровождают российских спортсменов на Паралимпийских играх 2026.
«
"Вчера увидела новость о том, что, оказывается, теперь будет запрещено сопровождающим лицам, сопровождающим наших паралимпийцев, быть допущенными к объектам соревнований. Представьте, что такое для паралимпийцев с ограниченными возможностями не иметь сопровождающих. Издевательство идет по полной программе", - сказала Захарова, выступая на международном фестивале спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок святого равноапостольного Николая Японского".
Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина д'Ампеццо. Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года. В шести видах спорта будут разыграны 79 комплектов медалей.