Отрекся от Зеленского и Бандеры? Украинца Усика развели пранкеры из России

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Андрей Васильчин. Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории украинец Александр Усик накануне стал очередной жертвой самых известных пранкеров в постсоветском пространстве. Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели со спортсменом разговор от лица президента Польши Кароля Навроцкого и узнали настоящую позицию уроженца Симферополя (к слову, не раз отличавшегося в последние годы русофобскими высказываниями) по многим резонансным проблемам в соседнем государстве.

Раскритиковал Зеленского

"Президент, его аппарат должны делать больше для людей. Это мое мнение. Сумасшедшее время, не знаю, что добавить… Коррупция. Не все в порядке, совсем не в порядке. Это главная проблема (моей страны), и если мы не победим ее, у нас нет будущего. <…> Я не могу говорить о Зеленском, потому что я не разговариваю с президентом. Иногда я вижу его, потому что он украинец, я украинец, но он не мой друг".

© Соцсети Riyadh Season Александр Усик © Соцсети Riyadh Season Александр Усик

Приземлил украинских националистов

"Бандера — не мой герой. Мой герой — отец, моя мама".

Допустил выдвижение в президенты

"Может быть, но это будет очень сложно. Если Бог даст мне знак, я пойду работать на благо своей страны. Думаю, в дальнейшем я поработаю на Украину, на искоренение коррупции".

Рассказал об отношении к российским спортсменам

"У меня с этим нет проблем (с российскими спортсменами). Я должен тренироваться, я должен побеждать. Кто поддерживает конфликт - это плохой спортсмен, но кто просто тренируется и работает - это нормально".

Ужаснулся церковному расколу на Украине

"Я православный. В Польше есть и православные, и католические церкви. Нельзя давать одной церкви больше возможностей, а другую ущемлять. Это удар по народу. Нельзя разделять людей. Это все украинские проблемы. Знаете, мы разделяем людей на две стороны. Это большая проблема. Не трогайте людей, пожалуйста! Мы должны работать вместе, а не разделять народ".

Раскритиковал чиновников за отсутствие электричества