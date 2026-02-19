Рейтинг@Mail.ru
Отрекся от Зеленского и Бандеры? Украинца Усика развели пранкеры из России

Единоборства
 
08:00 19.02.2026 (обновлено: 12:11 19.02.2026)

Отрекся от Зеленского и Бандеры? Украинца Усика развели пранкеры из России



2026-02-19T08:00:00+03:00
2026-02-19T12:11:00+03:00



Отрекся от Зеленского и Бандеры? Украинца Усика развели пранкеры из России

Боксер Усик раскритиковал Зеленского за коррупцию и гонения на УПЦ

© Соцсети боксераВладимир Зеленский и Александр Усик
Владимир Зеленский и Александр Усик - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Соцсети боксера
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Андрей Васильчин. Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории украинец Александр Усик накануне стал очередной жертвой самых известных пранкеров в постсоветском пространстве. Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели со спортсменом разговор от лица президента Польши Кароля Навроцкого и узнали настоящую позицию уроженца Симферополя (к слову, не раз отличавшегося в последние годы русофобскими высказываниями) по многим резонансным проблемам в соседнем государстве.

Раскритиковал Зеленского

"Президент, его аппарат должны делать больше для людей. Это мое мнение. Сумасшедшее время, не знаю, что добавить… Коррупция. Не все в порядке, совсем не в порядке. Это главная проблема (моей страны), и если мы не победим ее, у нас нет будущего. <…> Я не могу говорить о Зеленском, потому что я не разговариваю с президентом. Иногда я вижу его, потому что он украинец, я украинец, но он не мой друг".
© Соцсети Riyadh SeasonАлександр Усик
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Соцсети Riyadh Season
Александр Усик

Приземлил украинских националистов

"Бандера — не мой герой. Мой герой — отец, моя мама".

Допустил выдвижение в президенты

"Может быть, но это будет очень сложно. Если Бог даст мне знак, я пойду работать на благо своей страны. Думаю, в дальнейшем я поработаю на Украину, на искоренение коррупции".

Рассказал об отношении к российским спортсменам

"У меня с этим нет проблем (с российскими спортсменами). Я должен тренироваться, я должен побеждать. Кто поддерживает конфликт - это плохой спортсмен, но кто просто тренируется и работает - это нормально".
Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол, Александр Усик - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Бетербиев, Бивол и Усик сделали совместное фото
2 февраля, 11:48

Ужаснулся церковному расколу на Украине

"Я православный. В Польше есть и православные, и католические церкви. Нельзя давать одной церкви больше возможностей, а другую ущемлять. Это удар по народу. Нельзя разделять людей. Это все украинские проблемы. Знаете, мы разделяем людей на две стороны. Это большая проблема. Не трогайте людей, пожалуйста! Мы должны работать вместе, а не разделять народ".

Раскритиковал чиновников за отсутствие электричества

"Сейчас это большая проблема. Один день, два дня нет света, нет электричества. Большой хаос. В моем доме есть генератор, электронное устройство, но это не помогает. У нас большая проблема в Киеве, по всей Украине. Коррупционные скандалы… Вы не должны так работать, потому что вы не работаете для народа. Может, отправлять (таких чиновников) на линию фронта?"
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Британский Динамит провалил бой с Усиком. Украинец исправился за скандал
20 июля 2025, 01:27
 
Единоборства
 

 
