В Испании футбольного тренера арестовали за сексуальное насилие над детьми
В Испании футбольного тренера арестовали за сексуальное насилие над детьми - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
В Испании футбольного тренера арестовали за сексуальное насилие над детьми
Тренер детской футбольной школы в испанской Малаге арестован по обвинению в сексуальном насилии и домогательствах в отношении несовершеннолетних, сообщает Marca РИА Новости Спорт, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Тренер детской футбольной школы в испанской Малаге арестован по обвинению в сексуальном насилии и домогательствах в отношении несовершеннолетних, сообщает Marca
со ссылкой на Высшую судебную палату Андалусии (TSJA).
Мужчина обвиняется в двух эпизодах сексуального насилия и двух эпизодах склонения к сексуальным действиям в отношении трех несовершеннолетних учеников. 55-летний тренер воспользовался своим правом не давать показания перед дежурным судьей. Один из трех детей, предположительно ставший жертвой насилия, дал показания, в то время как остальные несовершеннолетние сделают это в ходе следствия.
Расследование началось после того, как родители одного из пострадавших обнаружили переписку своего сына с тренером. Полиция охарактеризовала переписку как "очень эмоциональную" и выходящую за рамки спортивных отношений. Родители расспросили сына о его связи с тренером и выяснили, что ребенок подвергся насилию.
Заслушав показания несовершеннолетнего, полиция сумела выявить еще двоих его товарищей по команде, пострадавших от действий тренера. Один из них стал жертвой сексуального насилия и домогательств в форме демонстрации тренером порнографических изображений. Третья жертва, предположительно, также подверглась домогательствам.
В спортивном клубе "Конехито", с которым был связан тренер, сообщили, что никто из представителей совета директоров и тренерского штаба не знал о предполагаемых инцидентах.