В Испании футбольного тренера арестовали за сексуальное насилие над детьми

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Тренер детской футбольной школы в испанской Малаге арестован по обвинению в сексуальном насилии и домогательствах в отношении несовершеннолетних, сообщает Тренер детской футбольной школы в испанской Малаге арестован по обвинению в сексуальном насилии и домогательствах в отношении несовершеннолетних, сообщает Marca со ссылкой на Высшую судебную палату Андалусии (TSJA).

Мужчина обвиняется в двух эпизодах сексуального насилия и двух эпизодах склонения к сексуальным действиям в отношении трех несовершеннолетних учеников. 55-летний тренер воспользовался своим правом не давать показания перед дежурным судьей. Один из трех детей, предположительно ставший жертвой насилия, дал показания, в то время как остальные несовершеннолетние сделают это в ходе следствия.

Расследование началось после того, как родители одного из пострадавших обнаружили переписку своего сына с тренером. Полиция охарактеризовала переписку как "очень эмоциональную" и выходящую за рамки спортивных отношений. Родители расспросили сына о его связи с тренером и выяснили, что ребенок подвергся насилию.

Заслушав показания несовершеннолетнего, полиция сумела выявить еще двоих его товарищей по команде, пострадавших от действий тренера. Один из них стал жертвой сексуального насилия и домогательств в форме демонстрации тренером порнографических изображений. Третья жертва, предположительно, также подверглась домогательствам.