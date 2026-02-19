https://ria.ru/20260219/timman-2075498269.html
Умер соперник Карпова за мировую шахматную корону
Нидерландский шахматист Ян Тимман умер в возрасте 74 лет, сообщается на сайте Королевской шахматной федерации Нидерландов (KNSB). РИА Новости Спорт, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Нидерландский шахматист Ян Тимман умер в возрасте 74 лет, сообщается на сайте Королевской шахматной федерации Нидерландов (KNSB).
Завершивший в 2025 году карьеру шахматист ушел из жизни в среду в своем родном городе - Арнеме (Нидерланды). Причины смерти не уточняются.
«
"Мы глубоко опечалены кончиной Яна Тиммана, одной из величайших фигур в голландских и международных шахматах. Тимман, претендент на звание чемпиона мира и сильнейший несоветский шахматист своего поколения, пользовался уважением за свой креативный стиль, глубокое стратегическое понимание и боевой дух. Мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и всему шахматному сообществу. Его наследие навсегда останется в истории шахмат", - говорится в заявлении Международной шахматной федерации (FIDE) в соцсети X.
Тимман является бывшим вторым номером мирового рейтинга и девятикратным чемпионом Нидерландов. В 1993 году он уступил в матче за мировую шахматную корону действующему на тот момент обладателю россиянину Анатолию Карпову. Он представлял сборную Нидерландов на 13 шахматных Олимпиадах и выигрывал в ее составе командный чемпионат Европы (2005).