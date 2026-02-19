Рейтинг@Mail.ru
Умер соперник Карпова за мировую шахматную корону - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
15:05 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/timman-2075498269.html
Умер соперник Карпова за мировую шахматную корону
Умер соперник Карпова за мировую шахматную корону - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Умер соперник Карпова за мировую шахматную корону
Нидерландский шахматист Ян Тимман умер в возрасте 74 лет, сообщается на сайте Королевской шахматной федерации Нидерландов (KNSB). РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T15:05:00+03:00
2026-02-19T15:05:00+03:00
международная федерация шахмат (fide), шахматы
Международная федерация шахмат (FIDE), Шахматы
Умер соперник Карпова за мировую шахматную корону

Умер соперник Карпова за мировую шахматную корону нидерладец Ян Тимман

© РИА Новости / Мигдаль | Перейти в медиабанкЯн Тимман и Пауль Керес
Ян Тимман и Пауль Керес - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Мигдаль
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Нидерландский шахматист Ян Тимман умер в возрасте 74 лет, сообщается на сайте Королевской шахматной федерации Нидерландов (KNSB).
Завершивший в 2025 году карьеру шахматист ушел из жизни в среду в своем родном городе - Арнеме (Нидерланды). Причины смерти не уточняются.
«
"Мы глубоко опечалены кончиной Яна Тиммана, одной из величайших фигур в голландских и международных шахматах. Тимман, претендент на звание чемпиона мира и сильнейший несоветский шахматист своего поколения, пользовался уважением за свой креативный стиль, глубокое стратегическое понимание и боевой дух. Мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и всему шахматному сообществу. Его наследие навсегда останется в истории шахмат", - говорится в заявлении Международной шахматной федерации (FIDE) в соцсети X.
Тимман является бывшим вторым номером мирового рейтинга и девятикратным чемпионом Нидерландов. В 1993 году он уступил в матче за мировую шахматную корону действующему на тот момент обладателю россиянину Анатолию Карпову. Он представлял сборную Нидерландов на 13 шахматных Олимпиадах и выигрывал в ее составе командный чемпионат Европы (2005).
 
