Умер соперник Карпова за мировую шахматную корону

«

"Мы глубоко опечалены кончиной Яна Тиммана, одной из величайших фигур в голландских и международных шахматах. Тимман, претендент на звание чемпиона мира и сильнейший несоветский шахматист своего поколения, пользовался уважением за свой креативный стиль, глубокое стратегическое понимание и боевой дух. Мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и всему шахматному сообществу. Его наследие навсегда останется в истории шахмат", - говорится в заявлении Международной шахматной федерации (FIDE) в соцсети X.