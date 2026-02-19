Засудивший Петросян американец больше не работает на Олимпиаде

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Судья из США Кевин Розенштайн, поставивший российской фигуристке Аделии Петросян худшие среди всех арбитров баллы за короткую программу на Олимпиаде в Италии, отсутствует в судейской панели на произвольную программу.