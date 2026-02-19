https://ria.ru/20260219/sudya-2075617943.html
Засудивший Петросян американец больше не работает на Олимпиаде
фигурное катание
спорт
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
спорт, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Судья из США Кевин Розенштайн, поставивший российской фигуристке Аделии Петросян худшие среди всех арбитров баллы за короткую программу на Олимпиаде в Италии, отсутствует в судейской панели на произвольную программу.
Полностью панель теперь состоит из арбитров из Франции, Южной Кореи, Японии, Израиля, Казахстана, Швеции, Англии, Болгарии и Польши. Перед произвольной программой некоторых арбитров меняли посредством жеребьевки.
Петросян
получила за короткую программу 72,89 балла и занимает пятое место. Согласно баллам Розенштайна, она должна была идти 11-й. Российская фигуристка выйдет на лед со своей произвольной программой в ночь на пятницу по московскому времени.