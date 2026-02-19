Рейтинг@Mail.ru
Засудивший Петросян американец больше не работает на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:39 19.02.2026 (обновлено: 21:40 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/sudya-2075617943.html
Засудивший Петросян американец больше не работает на Олимпиаде
Засудивший Петросян американец больше не работает на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Засудивший Петросян американец больше не работает на Олимпиаде
Судья из США Кевин Розенштайн, поставивший российской фигуристке Аделии Петросян худшие среди всех арбитров баллы за короткую программу на Олимпиаде в Италии,... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T21:39:00+03:00
2026-02-19T21:40:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074752584_0:649:2048:1801_1920x0_80_0_0_5794b7e8f6edaf76766b3eb43a28602e.jpg
https://ria.ru/20260219/petrosyan-2075606342.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074752584_0:457:2048:1993_1920x0_80_0_0_65ad6089266ae1680b2c70e0d1f9197d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
Засудивший Петросян американец больше не работает на Олимпиаде

Засудивший Петросян в короткой программе арбитр из США больше не работает на ОИ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Судья из США Кевин Розенштайн, поставивший российской фигуристке Аделии Петросян худшие среди всех арбитров баллы за короткую программу на Олимпиаде в Италии, отсутствует в судейской панели на произвольную программу.
Полностью панель теперь состоит из арбитров из Франции, Южной Кореи, Японии, Израиля, Казахстана, Швеции, Англии, Болгарии и Польши. Перед произвольной программой некоторых арбитров меняли посредством жеребьевки.
Петросян получила за короткую программу 72,89 балла и занимает пятое место. Согласно баллам Розенштайна, она должна была идти 11-й. Российская фигуристка выйдет на лед со своей произвольной программой в ночь на пятницу по московскому времени.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Петросян заявила четверной на произвольную программу на Олимпиаде
Вчера, 20:37
 
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала