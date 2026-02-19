https://ria.ru/20260219/sport-2075624035.html
Российский вратарь отыграл на ноль и помог "Ноа" победить АЗ
Армянский футбольный клуб "Ноа" одержал победу над нидерландским АЗ в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
футбол
спорт
оганес амбарцумян
аз (алкмар)
лига конференций
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975342508_794:0:3525:2048_1920x0_80_0_0_10185dedbf19a5673ff3cbf1ae339b0b.jpg
Российский вратарь отыграл на ноль и помог "Ноа" победить АЗ
