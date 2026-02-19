Рейтинг@Mail.ru
Российский вратарь отыграл на ноль и помог "Ноа" победить АЗ
Футбол
 
23:01 19.02.2026
Российский вратарь отыграл на ноль и помог "Ноа" победить АЗ
Российский вратарь отыграл на ноль и помог "Ноа" победить АЗ - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Российский вратарь отыграл на ноль и помог "Ноа" победить АЗ
Армянский футбольный клуб "Ноа" одержал победу над нидерландским АЗ в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Футбол, Спорт, Оганес Амбарцумян, АЗ (Алкмар), Лига конференций
Футбол, Спорт, Оганес Амбарцумян, АЗ (Алкмар), Лига конференций
Российский вратарь отыграл на ноль и помог "Ноа" победить АЗ

Российский вратарь Площадный отыграл на ноль и помог "Ноа" победить АЗ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Армянский футбольный клуб "Ноа" одержал победу над нидерландским АЗ в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций.
Встреча в Ереване завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 53-й минуте забил Оганес Амбарцумян.
Этот матч стал первым для армянских команд в плей-офф основных стадий еврокубков.
Российский вратарь "Ноа" Алексей Площадный отыграл весь матч. Он впервые в сезоне вышел в стартовом составе на матч еврокубков.
Ответный матч стадии за выход в 1/8 финала пройдет 26 февраля в нидерландском Алкмаре.

Результаты других матчей дня:

Эпизод матча Галатасарай против Ювентуса - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Галатасарай" обыграл "Ювентус" в матче плей-офф Лиги чемпионов
17 февраля, 22:43
 
ФутболСпортОганес АмбарцумянАЗ (Алкмар)Лига конференций
 
