Российский вратарь отыграл на ноль и помог "Ноа" победить АЗ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Армянский футбольный клуб "Ноа" одержал победу над нидерландским АЗ в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций.

Этот матч стал первым для армянских команд в плей-офф основных стадий еврокубков.

Российский вратарь "Ноа" Алексей Площадный отыграл весь матч. Он впервые в сезоне вышел в стартовом составе на матч еврокубков.