Рейтинг@Mail.ru
Японские болельщики ждут соперничества Петросян и Сакамото - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
22:12 19.02.2026 (обновлено: 22:59 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/sport-2075620401.html
Японские болельщики ждут соперничества Петросян и Сакамото
Японские болельщики ждут соперничества Петросян и Сакамото - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Японские болельщики ждут соперничества Петросян и Сакамото
Группа японских болельщиков, пришедших на ледовую арену Милана поболеть за соотечественниц на соревнованиях по фигурному катанию на Зимней Олимпиаде, сообщили... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T22:12:00+03:00
2026-02-19T22:59:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
ами накаи
алиса лю
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075083008_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ca66f9140d147eee66c6d1acd3c65f90.jpg
https://ria.ru/20260218/petrosyan-2075235594.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075083008_429:0:3160:2048_1920x0_80_0_0_416e4bd8b63ab281f3b1739283fae52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, аделия петросян, ами накаи, алиса лю, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Ами Накаи, Алиса Лю, Зимние Олимпийские игры 2026
Японские болельщики ждут соперничества Петросян и Сакамото

Японские болельщики ждут соперничества Петросян и Сакамото на Олимпиаде

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МИЛАН, 19 фев - РИА Новости. Группа японских болельщиков, пришедших на ледовую арену Милана поболеть за соотечественниц на соревнованиях по фигурному катанию на Зимней Олимпиаде, сообщили РИА Новости, что ожидают соперничество российской фигуристки Адели Петросян и японок Каори Сакамото и Ами Накаи.
«
"Будет здорово, если они вместе окажутся на пьедестале. Мы слышали , что Петросян тренировала четверные прыжки, на запаса наших спортсменов после короткой программы должно хватить", – сказали болельщики с японским флагом перед началом состязаний.
Японские болельщики отметили, что в первую пятёрку по результатам короткой программы вошли сразу три их спортсменки. По их словам, это должно повысить шансы японской команды на общий успех.
По результатам короткой программы россиянка стала пятой, набрав 72,89 балла. Промежуточное первое место занимает японка Ами Накаи (78,71), далее идут ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), американка Алиса Лю (76,59) и еще одна японка Монэ Тиба (74,00).
Произвольную программу женщины представят в ночь на пятницу. Петросян будет выступать 20-й и выйдет на лед в 00.16 мск.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Разбаньте россиян!" Западные болельщики переобулись после феерии Петросян
18 февраля, 15:45
 
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянАми НакаиАлиса ЛюЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала