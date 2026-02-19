https://ria.ru/20260219/sport-2075552530.html
Песков призвал МОК к определенности по вопросу политики в спорте
Песков призвал МОК к определенности по вопросу политики в спорте - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Песков призвал МОК к определенности по вопросу политики в спорте
МОК следует решить, является ли Олимпиада соревнованием спортсменов или политическим соревнованием стран, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T17:47:00+03:00
2026-02-19T17:47:00+03:00
2026-02-19T18:39:00+03:00
спорт
дмитрий песков
международный олимпийский комитет (мок)
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20260219/mok-2075519878.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дмитрий песков, международный олимпийский комитет (мок), павел зарубин
Спорт, Дмитрий Песков, Международный олимпийский комитет (МОК), Павел Зарубин
Песков призвал МОК к определенности по вопросу политики в спорте
Песков: МОК нужно решить, является ли ОИ политическим или спортивным событием