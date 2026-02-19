Победителя Супербоула выставили на продажу

«

"Фонд наследия Пола Аллена инициировал официальный процесс продажи клуба Национальной футбольной лиги "Сиэтл Сихокс". Это соответствует распоряжению Аллена о том, чтобы со временем продать его спортивные активы и направить всю выручку на благотворительность. Фонд выбрал инвестиционный банк и юридическую фирму для руководства процессом продажи, который, по оценкам, продлится до межсезонья 2026 года. Затем владельцы клубов NFL должны будут ратифицировать окончательное соглашение о покупке", - уточняется в публикации.