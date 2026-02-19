https://ria.ru/20260219/sietl--2075461573.html
Победителя Супербоула выставили на продажу
Победителя Супербоула выставили на продажу - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Победителя Супербоула выставили на продажу
Действующий победитель Супербоула "Сиэтл Сихокс" выставлен на продажу, сообщается на сайте клуба Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Победителя Супербоула выставили на продажу
Действующий победитель Супербоула "Сиэтл Сихокс" выставили на продажу
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Действующий победитель Супербоула "Сиэтл Сихокс" выставлен на продажу, сообщается на сайте
клуба Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу.
Ожидается, что сумма будущей сделки установит новый рекорд лиги и превысит 6,05 миллиарда долларов. Столько в 2023 году консорциум во главе с инвестором Джошем Харрисом заплатил за клуб "Вашингтон Коммандерс".
«
"Фонд наследия Пола Аллена инициировал официальный процесс продажи клуба Национальной футбольной лиги "Сиэтл Сихокс". Это соответствует распоряжению Аллена о том, чтобы со временем продать его спортивные активы и направить всю выручку на благотворительность. Фонд выбрал инвестиционный банк и юридическую фирму для руководства процессом продажи, который, по оценкам, продлится до межсезонья 2026 года. Затем владельцы клубов NFL должны будут ратифицировать окончательное соглашение о покупке", - уточняется в публикации.
Аллен приобрел "Сихокс" в 1997 году за 200 миллионов долларов. После его смерти в 2018 году пост председателя совета директоров клуба заняла его младшая сестра Джоди Аллен. Согласно завещанию предпринимателя, команда подлежит продаже, а вырученные средства должны быть направлены на благотворительность.
"Сиэтл" 8 февраля обыграл "Нью-Инглэнд Пэтриотс" со счетом 29:13 в матче Супербоула, который прошел в Санта-Кларе (штат Калифорния). Команда завоевала второй чемпионский титул в своей истории. Впервые клуб стал победителем в 2014 году.