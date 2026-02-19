Рейтинг@Mail.ru
13:23 19.02.2026
Победителя Супербоула выставили на продажу
Победителя Супербоула выставили на продажу
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Действующий победитель Супербоула "Сиэтл Сихокс" выставлен на продажу, сообщается на сайте клуба Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу.
Ожидается, что сумма будущей сделки установит новый рекорд лиги и превысит 6,05 миллиарда долларов. Столько в 2023 году консорциум во главе с инвестором Джошем Харрисом заплатил за клуб "Вашингтон Коммандерс".
«
"Фонд наследия Пола Аллена инициировал официальный процесс продажи клуба Национальной футбольной лиги "Сиэтл Сихокс". Это соответствует распоряжению Аллена о том, чтобы со временем продать его спортивные активы и направить всю выручку на благотворительность. Фонд выбрал инвестиционный банк и юридическую фирму для руководства процессом продажи, который, по оценкам, продлится до межсезонья 2026 года. Затем владельцы клубов NFL должны будут ратифицировать окончательное соглашение о покупке", - уточняется в публикации.
Аллен приобрел "Сихокс" в 1997 году за 200 миллионов долларов. После его смерти в 2018 году пост председателя совета директоров клуба заняла его младшая сестра Джоди Аллен. Согласно завещанию предпринимателя, команда подлежит продаже, а вырученные средства должны быть направлены на благотворительность.
"Сиэтл" 8 февраля обыграл "Нью-Инглэнд Пэтриотс" со счетом 29:13 в матче Супербоула, который прошел в Санта-Кларе (штат Калифорния). Команда завоевала второй чемпионский титул в своей истории. Впервые клуб стал победителем в 2014 году.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп раскритиковал правила американского футбола за потерю зрелищности
11 ноября 2025, 23:37
 
Спорт
 
