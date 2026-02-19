Шредер не разделяет опасений об Олимпиаде в столетнюю годовщину Игр в Рейхе

БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер не разделяет опасений по поводу проведения Олимпийских игр в 2036 году в ФРГ в столетнюю годовщину Олимпиады в нацистской Германии.

Ранее издание Spiegel со ссылкой на источник сообщило, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против проведения Олимпийских игр в 2036 году в ФРГ из-за "исторически проблемной" даты - в 1936 году, за сто лет до этого, в Берлине прошла летняя Олимпиада, которую нацисты активно использовали для пропаганды.

« "Опасения господина федерального президента по поводу проведения Олимпийских игр 2036 года в Германии, безусловно, заслуживают серьёзного отношения. Тем не менее, я их не разделяю", - написал Шредер на своей странице в соцсети LinkedIn.

Он пояснил, что проведение Игр именно в эту дату дало бы шанс наглядно показать как мировой общественности, так и молодому поколению в самой стране, какие уроки демократическая Германия извлекла из своей истории.