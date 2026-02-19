https://ria.ru/20260219/shreder-2075629549.html
Шредер не разделяет опасений об Олимпиаде в столетнюю годовщину Игр в Рейхе
Шредер не разделяет опасений об Олимпиаде в столетнюю годовщину Игр в Рейхе
БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер не разделяет опасений по поводу проведения Олимпийских игр в 2036 году в ФРГ в столетнюю годовщину Олимпиады в нацистской Германии.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на источник сообщило, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
выступил против проведения Олимпийских игр в 2036 году в ФРГ из-за "исторически проблемной" даты - в 1936 году, за сто лет до этого, в Берлине
прошла летняя Олимпиада, которую нацисты активно использовали для пропаганды.
«
"Опасения господина федерального президента по поводу проведения Олимпийских игр 2036 года в Германии, безусловно, заслуживают серьёзного отношения. Тем не менее, я их не разделяю", - написал Шредер
на своей странице в соцсети LinkedIn.
Он пояснил, что проведение Игр именно в эту дату дало бы шанс наглядно показать как мировой общественности, так и молодому поколению в самой стране, какие уроки демократическая Германия извлекла из своей истории.
"У нас есть все основания гордиться этим этапом нашей истории и ясно демонстрировать это всему миру", - добавил он.