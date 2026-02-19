https://ria.ru/20260219/sbornaja-2075574092.html
Футболистки сборной России до 17 лет проиграли Сербии
Футболистки сборной России до 17 лет проиграли Сербии - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Футболистки сборной России до 17 лет проиграли Сербии
Женская сборная России, составленная из футболисток до 17 лет, проиграла сверстницам из Сербии в товарищеском матче. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T18:25:00+03:00
2026-02-19T18:25:00+03:00
2026-02-19T18:25:00+03:00
футбол
спорт
сербия
россия
женская сборная россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929853611_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7c8ec1d8e3f8aea5d07328be79cecffa.jpg
https://ria.ru/20260213/sbornaja-2074116558.html
сербия
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929853611_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_194eda1bbf40f88b55b3625f668988c9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сербия, россия, женская сборная россии по футболу
Футбол, Спорт, Сербия, Россия, Женская сборная России по футболу
Футболистки сборной России до 17 лет проиграли Сербии
Футболистки сборной России до 17 лет проиграли сербкам в товарищеском матче