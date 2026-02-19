Рейтинг@Mail.ru
Футболистки сборной России до 17 лет проиграли Сербии - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Футбол
 
18:25 19.02.2026
Футболистки сборной России до 17 лет проиграли Сербии
Футболистки сборной России до 17 лет проиграли Сербии - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Футболистки сборной России до 17 лет проиграли Сербии
Женская сборная России, составленная из футболисток до 17 лет, проиграла сверстницам из Сербии в товарищеском матче. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
спорт, сербия, россия, женская сборная россии по футболу
Футболистки сборной России до 17 лет проиграли Сербии

Футболистки сборной России до 17 лет проиграли сербкам в товарищеском матче

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Женская сборная России, составленная из футболисток до 17 лет, проиграла сверстницам из Сербии в товарищеском матче.
Встреча прошла в Стара-Пазове (Сербия) и завершилась победой хозяек со счетом 2:0.
Ответная встреча также состоится в Стара-Пазове и пройдет 22 февраля.
Футболистки сборной России - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Футболистки сборной России до 16 лет сыграют на турнире УЕФА
13 февраля, 11:37
 
Женская сборная России по футболу
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
