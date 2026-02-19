https://ria.ru/20260219/samsung-2075420081.html
Samsung предложила спросить МОК, почему россиянам не подарили смартфоны
Samsung предложила спросить МОК, почему россиянам не подарили смартфоны
Samsung следовала указаниям МОК касательно распределения смартфонов для олимпийцев, заявили РИА Новости в компании. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T11:34:00+03:00
2026-02-19T11:34:00+03:00
2026-02-19T12:54:00+03:00
samsung
международный олимпийский комитет (мок)
италия
милан
кортина-д'ампеццо
зимние олимпийские игры 2026
