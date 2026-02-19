Рейтинг@Mail.ru
Samsung предложила спросить МОК, почему россиянам не подарили смартфоны
11:34 19.02.2026 (обновлено: 12:54 19.02.2026)
Samsung предложила спросить МОК, почему россиянам не подарили смартфоны
Samsung следовала указаниям МОК касательно распределения смартфонов для олимпийцев, заявили РИА Новости в компании. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
samsung, международный олимпийский комитет (мок), италия, милан, кортина-д'ампеццо, зимние олимпийские игры 2026
Samsung, Международный олимпийский комитет (МОК), Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Зимние Олимпийские игры 2026
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото
СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Samsung следовала указаниям МОК касательно распределения смартфонов для олимпийцев, заявили РИА Новости в компании.
"Мы можем лишь сказать, что следуем гайду МОК. Думаю, вам следует обратиться в МОК для получения точной информации", - сказали в компании.
Ранее один из южнокорейских брендов - спонсор Олимпиады - представил эксклюзивный смартфон-раскладушку для участников зимних Игр в Италии. На сайте компании подчеркивалось, что телефоны с олимпийской гравировкой получат почти 3800 участников Олимпиады и Паралимпиады. При этом российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны, сообщил ски-альпинист Никита Филиппов.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В 2024 году на летней Олимпиаде в Париже российские атлеты также остались без телефонов от производителя, являющегося спонсором Игр.
