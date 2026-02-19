https://ria.ru/20260219/rublev-2075536231.html
Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе
Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8...
теннис
спорт
доха
испания
россия
андрей рублев
стефанос циципас
карлос алькарас
Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе
Рублев обыграл грека Циципаса и вышел в полуфинал турнира в Дохе