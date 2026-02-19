Рейтинг@Mail.ru
Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе
Теннис
 
16:54 19.02.2026
Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе
Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8...
2026-02-19T16:54:00+03:00
2026-02-19T16:54:00+03:00
теннис
спорт
доха
испания
россия
андрей рублев
стефанос циципас
карлос алькарас
доха
испания
россия
спорт, доха, испания, россия, андрей рублев, стефанос циципас, карлос алькарас
Теннис, Спорт, Доха, Испания, Россия, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Карлос Алькарас
Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе

Рублев обыграл грека Циципаса и вышел в полуфинал турнира в Дохе

© Фото : Пресс-служба организаторов турнираАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Пресс-служба организаторов турнира
Андрей Рублев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.
Встреча завершилась победой Рублева (5-й номер посева) над Циципасом со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Qatar Open
19 февраля 2026 • начало в 15:15
Завершен
Стефанос Циципас
0 : 23:66:7
Андрей Рублев
Календарь Турнирная таблица История встреч
В полуфинале Рублев сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) - Карен Хачанов (Россия, 7).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Медведев впервые с 2022 года проиграл Циципасу
18 февраля, 17:23
 
ТеннисСпортДохаИспанияРоссияАндрей РублевСтефанос ЦиципасКарлос Алькарас
 
