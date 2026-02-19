Чилийский футболист перешел из "Сочи" в "Рубин" на правах аренды

«

"Начо обратился к руководству клуба с просьбой рассмотреть вариант своего перехода в "Рубин" на правах аренды, получив конкретное предложение от казанской команды. Мы понимаем мотивацию игрока: сейчас "Рубин" находится выше в турнирной таблице, к тому же в клубе с недавних пор работает испанский тренер, и для Начо это комфортная среда и возможность сделать следующий шаг в карьере. Со своей стороны мы оценили ситуацию внутри нашей команды. На позиции Начо у нас есть футболисты, которые восстановились после травм и готовы полноценно конкурировать за место в составе. В первую очередь речь о Кирилле Кравцове и Максиме Мухине. Поэтому мы посчитали правильным не препятствовать желанию игрока попробовать себя в новых условиях", - сказал спортивный директор "Сочи" Игорь Кудряшов.