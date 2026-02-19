Рейтинг@Mail.ru
Чилийский футболист перешел из "Сочи" в "Рубин" на правах аренды
21:28 19.02.2026
Чилийский футболист перешел из "Сочи" в "Рубин" на правах аренды
Чилийский полузащитник Игнасио Сааведра перешел из футбольного клуба "Сочи" в казанский "Рубин" на правах аренды
спорт, игнасио сааведра, сочи, рубин, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Игнасио Сааведра, Сочи, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
Футбол. РПЛ. Матч "Рубин" — "Локомотив"
Футбол. РПЛ. Матч Рубин — Локомотив - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Чилийский полузащитник Игнасио Сааведра перешел из футбольного клуба "Сочи" в казанский "Рубин" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале южан.
Аренда 27-летнего футболиста рассчитана до конца сезона-2025/26 и включает в себя право выкупа.
«
"Начо обратился к руководству клуба с просьбой рассмотреть вариант своего перехода в "Рубин" на правах аренды, получив конкретное предложение от казанской команды. Мы понимаем мотивацию игрока: сейчас "Рубин" находится выше в турнирной таблице, к тому же в клубе с недавних пор работает испанский тренер, и для Начо это комфортная среда и возможность сделать следующий шаг в карьере. Со своей стороны мы оценили ситуацию внутри нашей команды. На позиции Начо у нас есть футболисты, которые восстановились после травм и готовы полноценно конкурировать за место в составе. В первую очередь речь о Кирилле Кравцове и Максиме Мухине. Поэтому мы посчитали правильным не препятствовать желанию игрока попробовать себя в новых условиях", - сказал спортивный директор "Сочи" Игорь Кудряшов.
Сааведра стал игроком "Сочи" зимой 2024 года. Всего он сыграл за клуб 73 матча в различных турнирах, забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач.
Чилиец стал первым в истории "Сочи" футболистом, оформившим ассистентский покер в одном матче. Также в составе "Сочи" Сааведра забил свой первый гол в профессиональной карьере, отличившись в мае 2024 года в игре с московским "Динамо".
Красный футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Бразилец перешел из "Краснодара" в "Сочи" на правах аренды
ФутболСпортИгнасио СааведраСочиРубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
