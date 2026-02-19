Рейтинг@Mail.ru
Бразилец перешел из "Краснодара" в "Сочи" на правах аренды - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Футбол
 
21:28 19.02.2026
Бразилец перешел из "Краснодара" в "Сочи" на правах аренды
Бразилец перешел из "Краснодара" в "Сочи" на правах аренды - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Бразилец перешел из "Краснодара" в "Сочи" на правах аренды
Бразильский нападающий Густаво Сантос перешел из футбольного клуба "Краснодар" в "Сочи" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале "быков". РИА Новости Спорт, 19.02.2026
футбол
спорт
краснодар
сочи
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
https://ria.ru/20260211/futbol-2073736586.html
спорт, краснодар, сочи, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Краснодар, Сочи, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
Бразилец перешел из "Краснодара" в "Сочи" на правах аренды

Бразилец Густаво Сантос перешел из "Краснодара" в "Сочи" на правах аренды

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКрасный футбольный мяч
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бразильский нападающий Густаво Сантос перешел из футбольного клуба "Краснодар" в "Сочи" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале "быков".
Аренда 23-летнего футболиста рассчитана до 28 мая 2026 года.
Густаво Сантос выступает за "Краснодар" с лета 2025 года. Всего он сыграл в составе клуба 14 матчей и забил один мяч.
ФутболСпортКраснодарСочиТрансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
