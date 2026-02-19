https://ria.ru/20260219/rpl-2075616731.html
Бразилец перешел из "Краснодара" в "Сочи" на правах аренды
Бразильский нападающий Густаво Сантос перешел из футбольного клуба "Краснодар" в "Сочи" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале "быков". РИА Новости Спорт, 19.02.2026
футбол
спорт
краснодар
сочи
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
